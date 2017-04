Meiner dei «leverer varene» i Sogn og Fjordane

Nikolai Astrup (H), leiar i transportkomiteen på Stortinget, og Bjørn Lødemel (H) ,stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane Høgre, har skrive dette lesarnnlegget:

Ein betre transportkvardag for folk flest i Sogn og Fjordane

Nyleg la regjeringa fram Nasjonal transportplan for 2018-2029. Det skal investerast over tusen milliardar kroner i tallause store og små prosjekt over heile landet. Men planen handlar eigentlig ikkje om pengar og prosjekt. Den handlar om å gjere kvardagen til folk flest enklare, tryggare og meir effektiv. Om å kome seg effektivt og trygt til jobb og skule slik at kvardagslogistikken går opp. Om å kunne busette seg der ein helst vil, og om at det skal gjere det enklare for næringslivet og for bedriftene i dette fylket og i heile landet.

Dette vil de bruke penger på lokalt I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 10 724 millioner kroner til prosjekter i Sogn og Fjordane.

I Sogn og Fjordane er det vist til mange viktige samferdsleprosjekt som skal startast opp eller som skal planleggast i NTP. Den mest gledelige saka er at det no endeleg blir bygging av Stad skipstunnel, og at ein legg opp til å starte så snart planane er godkjende. Stad skipstunnel blir verdas første skipstunnel, og den vil bli ein verdssensasjon både under bygginga og når den er ferdig. Den vil gje tryggare og raskare sjøfart for kystnæringane og den vil legge til rette for å bygge ein sterk bu- og arbeidsregion på kysten av nordvestlandet.

Det er også ei sterk satsing på E39 i Sogn og Fjordane i NTP. I tillegg til at ein i desse dagar starta opp bygginga av Bjørset-Skei kjem det nye delstrekningar som Myrmel-Lunde, Bogstunnelen og utbetring av flaskehalsane mellom Byrkjelo og Sandane. Det kjem også planleggingsmidlar til strekninga mellom Bringeland og Vassenden i tillegg til at planarbeidet på strekninga Byrkjelo-Grodås held fram.

For eit rasutsett fylke som Sogn og Fjordane er det ekstra gledelig at det blir lagt til rette for omfattande satsing på rassikring, mellom anna 1 milliard kroner til forlenging av Kjøsnestunnelen i første planperiode. Sogn og Fjordane har mange vegstrekningar som er utsette for ras, og ei kraftig satsing på rassikring av riksvegar og fylkesvegar vil gjere det tryggare og enklare å ferdast i Sogn og Fjordane.

Regjeringa har lagt fram tidenes mest offensive NTP i lag med samarbeidspartia. Vi satsar på nybygging, vedlikehald og meir effektiv samferdslebygging slik at vi kan knyte saman Sogn og Fjordane og heile landet. På den måten blir det tryggare og betre vegar for innbyggarane og betre konkurranseforhold for bedriftene i dette fylke.