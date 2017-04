– 1. mai er framleis viktig

Dette innlegget er skrive av Svein Hauge, leiar i NITO Sogn og Fjordane.

Kvart år kjem det opp ein diskusjon om i kva grad arbeidarane sin dag er relevant i dagens Noreg. Samstundes lev me i ei turbulent tid der mange mistar jobben. De fleste kjem rimeleg raskt i arbeid att, men det uroar meg at gruppa langtidsledige aukar og fleire står no utan dagpengar etter to år som ledig. Felles kamp mot arbeidsløyse bør vera god nok grunn til å markera 1. mai. Samstundes er det ikkje vanskeleg å koma på fleire grunnar til at dagen er viktigare enn på lenge.

Som landet sin største fagorganisasjon for ingeniørar og teknologar merkar me at arbeidstakarane sine rettar er under press. Arbeidsgjevarar ønskje i større grad å nytta mellombelse tilsette. Trenden i USA er ei aukande mengd «lausarbeidarar», utan faste avtalar, men med oppdrag nærast frå dag til dag. Norske verksemder kjøper fleire tenester frå utlandet, blant anna innanfor IKT. Robotar og digitalisering utfordrar jobbane våre. Trass usikre tider vel nesten halvparten av norske arbeidstakarar å vera uorganiserte.

Eit godt organisert arbeidsliv, med demokrati på arbeidsplassen og gode arbeidstakarrettar nyter me alle godt av, anten me er organisert eller ikkje. I Noreg er trepartssamarbeidet mellom fagorganisasjonane, arbeidsgjevarane og staten svært viktig. Det bidreg til høg sysselsetjing og låg arbeidsløyse, høg produktivitetsvekst og små inntektsskilnader. Alle partar tener på vinsten av dette.

La meg difor slå fast ein gong for alle at markeringar som 1. mai og fagorganisasjonar i aller høgste grad er relevant og framleis svært viktige for å halda oppe eit godt og velorganisert arbeidsliv.