Dette innlegget er skrevet av Knut-S. Sørbø fra Eikefjord.

Nye Kinn kommune, Kystvegen, miljø og om å vokse seg sammen

En av de største ulempene med sammenslåingen er den dårlige samferdselsforbindelsen mellom Vågsøy og Flora. Det hjelper heller ikke om Bremanger slutter seg til, så de kan greit stå alene som de selv ønsker. Bruk av tvang er ugreit og må unngås. Det betyr jo bare at samarbeidet blir mellom to kommuner og ikke tre som i dag, og det må da kunne fungere greit? Den ene skal vel uansett ikke fungere som en bremsekloss for den andre eller?

Dagens kystveg er lite egnet med sine svingete smale veger. Dårlig rasutsatt vinterveg er det også, og med sine to fjelloverganger er den langt ifra det en kan kalle en miljøvennlig veg hva CO2 utslipp angår. Norge har ratifisert Paris-avtalen om reduksjon av CO2 utslipp. I praksis betyr vel det at bygging av nye veger må planlegges slik at de gir minst mulig utslipp? Tungtrafikken er og vil bli de største synderne i uoverskuelig tid i motsetning til personbil utslippene som gradvis synker nedover ettersom bilparken fornyes. CO2 utslippene må kraftig ned er kravet. Hvordan kan vi bidra lokalt? Bygging av mest mulig flate veger er et stort bidrag da dette krever minst energibruk for at bilen skal rulle. For eksempel er Naustdals tunnelen å betrakte som en «miljø tunnel» ved at den eliminerte høyden over Ramsdalsheia. Oslofjordtunnelen representerer det stikk motsatte, en «miljøbombe» bygget i en tid da CO2 innsigelsene ble ignorert. I 2017 er vi alle så opplyste at utslipps kutt burde inngå i en politikers ryggmargs refleks. Ser vi synlige tegn på at dette har sunket inn da? Døm selv. Henviser til Kystveg traseen utbedrings rekke følge, som nylig er vedtatt av Bremanger. De har valgt å la den verste «utslippsbomba» (Magnhildskaret) stå igjen til slutt og det til tross for at de ønsker seg en bedre veg til Førde.

I juni 2017 slippes Stortingsmeldingen om hvordan Norge skal kutte CO2 i årene fremover. Spennende å se hva slags marsjordre den vil gi oss. Det var å håpe at den om samferdsel sier at «værstingene» skal ut først og nei til nye fjordtuneller.

I Vegvesenet sin plan skal det lages ny tunnel fra Myklebustdalen til Haukå for å eliminere høyden og lukke Magnhildskaret for ferdsel. Deretter opprusting og mest mulig gjenbruk av traseen fra denne tunnelen mot Grov, hvor skarpe svinger glattes ut og så en ny høgbro over Nordalsfjorden for å eliminere høyde problemene der, opplyses det fra Vegvesenet i Leikanger. De underkjenner derved hele strekningen Grov - Myklebustdalen og vil ha ny flat veg men med «klattvis» utbygging som vi er vandt til på våre kanter. De tenker på miljø og fremtidige utslippskutt og det er bra. Ser en da kostnaden for ny trase mellom Myklebust dalen og Rv 5 under ett så er det kostnadsmessig hipp som happ om en velger Grov eller Terøy traseen. Det var neppe i Vegvesenets tanker da de laget utredningen at Vågsøy og Flora skulle bli til Kinn kommune. I bestillingen fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune til Vegvesenet står det tydelig at hensikten med Kystvegen skal være å fremme utviklingen på kysten. Ikke noen ny ekspressveg Bergen–Ålesund som noen mener den skal være. Til det bruket har vi E-39. Ny trase må følgelig legges der den samfunnsmessig har størst betydning. Det er derfor helt urimelig at vertskommunen Flora / Kinn sitter totalt igjen med Svarteper pga en minuttstrid med nabokommunen om valg av trase. Bygg vegen riktig med en gang og ikke «klattvis» og ikke «glem» gang og sykkelveg. Kurvatur som på 90 km vegstandard. Da går blålys reisen til sykehuset i Førde kjapt unna. Håpet er at kommunesammenslåingen må kunne medføre at pengene kommer på bordet raskere en hva vi er vandt til på våre kanter av landet.

Suget etter penger ut av NTP er imidlertid så stort så mens vi venter på tur, kanskje i en generasjon eller så til Kystvegen er blitt bra nok, så må vi i ventetiden ha en bedre og mere CO2 reduserende forbindelse en dagens. Løsningen er snublende nær da kysten ligger jo der klar til bruk. Først litt historikk her for yngre lesere:

For ca. 40 år siden hadde vi faktisk en bedre Kystveg trase fra Florø til Måløy. Den gang gikk det ferge fra Florø og opp til Smørhamn på øya Bremangerlandet. (Ytre Bremanger i dag?) Den videre kjøreturen gikk på en relativt flat kronglete veg på 25 km til neste ferge og tok bare 25 minutter, 30-45 min brukte godstransporten da kneiken over fjellet til Oldeide er bratt. Reisetiden var ca. to timer når fergene korresponderte. Så tok «utviklingen» tak. Ferga ble flytta først fra Florø til Kjelkenes i Bremanger. Svarteper kortet havnet hos Florø som ble redusert til en blindveg. Tilslutt veksla Bremanger ferga inn i Skatestraumstunnelen og borte ble den. Tidsbesparelsen ved å gå over til veg via Svelgen er tilnærmet null. Det betyr travel «ratting» og tar fortsatt 2 timer som før. Godstransporten kom svært negativt ut og fikk en dobling av reisetiden. Hele 4 timer bruker i dag et tunglasta vogntog fra Florø til Måløy via Svelgen. Altså en økning av tidsforbruket på hele 2 timer. Det sier vel det meste om hvor dårlig veistandarden er. Selv om mye er forbedret i den nordre delen på 40 år så er det jammen mange milliarder kroner igjen å bruke før vegen er så bra at ferga Florø-Smørhamn skulle blitt tatt bort.

Blir sambandet gjenåpnet så kommer tungtransporten til å juble. En vogntog sjåfør forteller at han bruker «vanvittig mye» drivstoff på strekningen pluss at det er stor slitasje på kjøretøyet. Den lovpålagte hviletiden Yrkessjåførene må forholde seg til brukes ikke opp på ferga forteller han. Den forlenges, da tiden kun tikker når bilen ruller. De får m.a.o en lengre rekkevidde før det er full stopp. Ferga blir derfor populær å bruke.

For oss andre? Jeg vet om noen med fergefobi som kjører lange omveier og bruker mere penger på bensin en hva fergebilletten koster. Dem om det. Argumentene mot ferger er ikke like relevante som de var for bare 10-15 år siden. Det skyldes den teknologiske utviklingen i samfunnet med utstrakt bruk av internett og mobilt breiband. Helt vanlig å ha med seg «kontoret» i bilen i våre dager. Bankene og andre institusjoner har jo for lengst gjort oss alle til våre egne saksbehandlere som sluker tiden vår hjemme enten vi liker det eller ikke.

Tenker vi positivt så er ikke fergene noe hindring, men en god hjelper i hverdagen da du kan få unnagjort andre ting mens du venter eller blir fraktet. Riktig brukt så tror jeg på at fergene bidrar til øket trafikksikkerhet ved at sjåførene får unnagjort forstyrrende elementer mens han venter og som ellers bidrar til å ta oppmerksomheten hans bort fra vegen. En sunn «power nap» får vi også på kjøpet om vi trenger det.

Andre argumenter var pris og aversjon mot bompenger. Bruker man det landsdekkende fergekortet er prisen nå halvert. Med fergekort (Anda-Lote) koster en bil 42 kroner. Kaffe og svele 65 kroner! Med ustrakt bruk av El-ferger i fremtiden så blir det et stort miljøbidrag hva CO2-utslipp angår da kjøretøyene står stille under overfarten.

For eksempel vil en havgående El-ferge mellom Florø og Smørhamn bli et viktig miljøbidrag her på våre trakter. Nå som Flora og Vågsøy skal slå seg sammen til Kinn er dette en gylden anledning til å få den på plass. Ekstremt havgående trenger den heller ikke være da «nødhavn» er tilgjengelig på Kjelkenes som kan brukes de gangene i året vi har overhendig vær og grov sjøgang.

Foreslår derfor at Flora og Vågsøy går ut og gjør akkurat det samme som nå de nye sammenslåtte kommunene i Sogn nå har gjort. De krever et betydelig forbedret døgnåpent fergetilbud med en flunkende ny miljøvennlig El-ferge på plass. Kravet er at den skal ha utsiktssalong, matservering og langt høyere frekvens. Ikke noe mindre. Et helt rimelig krav at de får styrket sambandet i den nye sammenslåtte stor-kommunen. Også vi trenger det.

Styrking av sambandet mellom Rv 5 fra Florø og Rv 15 I Måløy knytter kysten sammen og kan faktisk medføre stor tids-gevinst for mange jobb-reisende med «kontor» i bilen. Breiband teknologien muliggjør start på arbeidsdagen allerede i fergekøen og kan enkelt forbedres ytterligere om bord med tilgang på kontor/ data rom. Kystbyen Florø er i dag stemplet som en blindveg. Måløy er det ikke. Jeg tror på sterk vekst i reiselivet om dette stempelet blir fjernet. Bremangerlandet er jo ei perle av ei øy, et reisemål i seg selv med utfart fra Florø/Måløy. Navnet «Smørhamn» på anløpsstedet kan med fordel byttes ut med «Bremangerlandet». Smak på det og du skjønner hvorfor og at det omfavner hele øya.

Vi trenger også en nødvendig back up veg i beredskap når ulykkene måtte ramme oss på vegnettet. Tunnel ulykker eller ras stengt veg hører ikke til sjeldenhetene dessverre. Vi må ha omkjørings muligheter klart den dagen det skjer. Stranda nipa i Eikefjorden (på Førde siden av Grov) var en gang en så rasfarlig «het potet» at det medførte fraflytting av gårdene under den. Kommer den deisene ned som engang fryktet var, så blir det kanskje bare pulver igjen av Rv 5 på det stedet. Om den er friskmeldt i dag vites ikke, den står jo fortsatt, men jeg forventer jo at «noen» følger med.

For å utvikle Kystvegen så bør vi også få på plass et Tverrfjords samband mellom Flora og Askvoll, ytterst i Førdefjorden. Blir ikke den fergen noen suksess etter noen års drift ja så sitter vi igjen med et fergeleie på hver side av fjorden. Sett fra et beredskaps synspunkt er det framtids retta å ha fergeleiene på plass om ulykken rammer Sunnfjord, det være seg på den ene eller andre siden av Førdefjorden. Beredskap koster, men vi legger vel ikke ned Brannvesenet av den grunn?

Oppfordrer herved politikerne våre om å ta inn over seg langt mere HMS tenkning når de planlegger og vedtar videre samferdsels utvikling. Så håper jeg selvsagt på El-ferga da, men er ikke så superoptimistisk at jeg har reservert bord på «Knutholmen» enda-)) Kjøreturen til Kalvåg fra Eikefjorden er 110 km så den står jeg over.