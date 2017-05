– Ikke flytt hjelpemiddelordningen til kommunene

Dette innlegget er skrevet av Kirsten Havnen, leder i NFH Bremanger.

Denne våren vurderes et forslag om at kommunene skal overta mer ansvar og flere oppgaver på hjelpemiddelområdet. Vi som er avhengig av hjelpemidlene, frykter at en slik ordning vil ramme oss hardt.

Målet for hjelpemiddelpolitikken er at funksjonhemmede skal leve selvstendig og delta i samfunnet. Dagens modell har hjelpemiddelsentraler med solid fagkunnskap og hjelpemidler som blir finansiert via folketrygden. Dette sikrer funksjonshemmede tilgang til både hjelpemidler og spesialkompetanse, uavhengig av hvor hjelpemidlene skal brukes; hjemme, i utdanning, arbeid og fritid. I følge Verdens Helseorganisasjon har Norge verdens beste modell for hjelpemiddel-formidling, fordi vi har en helhetlig organisering, med høy ekspertise og som ivaretar behovet gjennom hele livsløpet, fra 0 – 100 år. Vi ønsker ikke å bryte ned dette ved å spre ansvaret til kommunene. Rundt 25 prosent av kommunene mangler ergoterapeut og har ingen forutsetninger for å ta denne oppgaven. Vi ønsker ikke flere oppgaver med uklar finansiering til kommunene. Vi ber derfor kommunepolitikerne om å si nei til å endre en modell som i hovudsak fungerer godt for alle. Hvorfor fikse på noe som ikke er ødelagt?