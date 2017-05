Redaktør Erling Wåge hadde denne leiaren på trykk i Fjordenes Tidende fredag:

Det er mai. Den finaste månaden i året. No vaknar naturen til liv og blir fargerik og frodig. No blomstrar naturen. Mai er også månaden der vi på mange måtar feirar dette flotte landet vårt og fridomen vi har. Måndag er det 8. mai, frigjeringsdagen. Endå har vi mange blant oss som hugsar denne spesielle maidagen i 1945 då det norske flagget igjen kunne vaie i vårvinden etter fem år med krig. Denne dagen då tyske militære styrkar kapitulerte etter at dei sidan 9. april 1940 hadde okkupert landet. For mange som ofra livet for vår fridom og velstand er denne dagen minst like stor som 17. mai.

Etter fem lange år i krig var det stort for dei aller fleste å igjen sjå det flotte norske flagget vaie i vårvinden denne maidagen i 1945. Flagget var eit synleg bevis på at Norge igjen var eit fritt land bygd på demokrati, retten til å ytre seg og retten til å ha eigen identitet og sjølvkjensle. Lat oss bruke både frigjeringsdagen og nasjonaldagen til å gle oss over fridomen, rikdomen og velstanden mange av oss er heldige å ha. Vi må minnast dei som kjempa imot overmakta, og som til slutt vann fridomen. Ikkje minst bør vi takke dei allierte som hjelpte oss ut av krigen.

Vi må tenke på dei mange som framleis lever i krig. Dessverre er det mange som opplever eit langt verre krigshelvete enn Norge opplevde i førtiåra. I solidaritet med desse, og i takksemd til dei mange som kjempa for vår fridom, så markerer vi desse dagane med respekt og takksemd.

I mai 2015 sa Kong Harald dette: Fred, fridom og demokrati er ikkje noko vi kan ta for gitt. Desse verdiane må byggjast, vernast om og om nødvendig forsvarast med livet som innsats. God mai til alle.