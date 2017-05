Olav Sølvberg fra Måløy har skrevet denne kronikken:

Vågsøy og Flora vil klare seg uten Bremanger

Tvangssammenslåing

I 1964 ble antallet kommuner i Norge redusert fra 700 til 428, det vil si med cirka 300 stykk.

Alle ble «tvangssammenslått». De har vært vellykkede og en suksess. Mest trolig blir det også en suksess for Bremanger. Bremangerne protesterte ikke mye den gangen i 1964 da over 80 prosent av Davik kommune ble sammenslått med Bremanger. Bremangerne kom lett til verdiene den gangen. De fikk dem nærmest servert på fløyel. Nå vil de (helst de fra indre strøk) ikke dele dem med noen, selv ikke med restene etter gamle Davik kommune som eide i dem før.

Noen på Davik har gått så langt at de har stilt alvorlige psykotiske diagnoser på alle i nabokommunene som vil slå seg sammen med Bremanger

Ja, selv kommunelegen når de store høyder når han mener at tvangssammenslåing av Bremanger er så urettferdig at det må proklameres over hele Europa ved å skrive brev. Selveste generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, må stoppes når han farer rundt med løgner om demokrati i Norge.

Heller ikke de mange og harde avisinnleggene fra bl.a. Eimhjellen og Dyrstad lover særlig godt for fremtidig samarbeid.

Det er lurt å tenke litt på hva etterslekten vil mene om slike harde ord. Disse sprer mye usannheter, desinformasjon og tull til medborgerne i sin kommune. Jeg gidder ikke engang å kommentere det. Slike hatske ord, særlig om egne politikere og den straff de burde få, er rett og slett skremmende.

Kraftpengene til Bremanger

Til tross for mange fine ord og mange rare argumenter for ikke å slå seg sammen med Flora og Vågsøy kommune, så har jeg blitt fortalt at i bunnen ligger ene og alene «kraftpengene» som bremangerne tror de andre vil stikke av med.

Jeg tror ikke helt på dette. Jeg kjenner etter mange år en god del bremangere, særlig næringsdrivende, som jeg vet kan kalkulere godt og løfte blikket.

Jeg har forstått det slik at disse såkalte kraftpengene dreier seg om cirka 30 til 40 millioner kroner i året. De kan variere litt etter kraftpris, kalkulasjonsfaktor, eiendomsskattesatser og lignende. Dette utgjør jo bare cirka to prosent av inntektene til Flora og Vågsøy kommune. Hvem er det som bryr seg om to prosent? Jeg har selv aldri truffet et menneske i Vågsøy som har nevnt kraftpengene til Bremanger? De fleste har vel aldri hørt om dem en gang.

Jeg så for et par år siden at en fin liten bedrift i Bremanger hadde et årsoverskudd på 56 millioner kroner. Det er jo penger som går inn i Bremangersamfunnet det også. Det er slike bedrifter som skaffer arbeidsplasser. Slike bedrifter må de fleste andre kommuner basere sine inntekter på. Jeg tror det vil være lurt for Bremanger også å satse på slike i stedet for å stå på stedet hvil og lytte for mye til kommunale byråkrater.

Jeg har ment at Bremanger, tross sine kraftpenger, burde stå langt fremme i køen for å slå seg sammen med nabokommunene. De har kanskje en situasjon og en utvikling som ikke vil stå seg så langt inn i fremtiden. De har for eksempel i alt seks barneskoler har jeg hørt. Der ble født 29 unger i Bremanger kommune. Altså 4,83 nye barn per skole. Det betyr at alle barn som fødes på ett år i Bremanger i teorien kunne plasseres i én klasse. Nå må det også sies at veinettet i Bremanger – til tross for alle kraftpengene – er smalt og farlig og lite egnet til transportere skolebarn på. Det er jo nesten utrolig at Svein Fosse, tross kraftpenger, må starte privat innsamling for å få utbedret litt av veien mellom Kalvåg og Skatestraumen. Der vil nok melde seg store og tunge veikrav temmelig hurtig i Bremanger.

Jeg tror ikke at forvaltningen i Bremanger ville bli så mye dårligere i en storkommune. Der er mulighetene for å skaffe bevilgninger sannsynligvis større.

Kan Flora og Vågsøy klare seg uten Bremanger?

Svaret på det er «Ja, helt klart». Det er nok, enten man tror det eller ei, en del som mener at Bremanger med sine mange uløste problem vil bli en hemsko for Flora/Vågsøy. Til tross for at jeg også ser andre verdier enn de økonomiske, så er jeg ikke direkte uenig med dem.

Medlem av forhandlingsutvalget for Vågsøy, Edvard Iversen, har beregnet at de tilskuddene Vågsøy/Flora får ved sammenslåing totalt vil beløpe seg til 340 millioner kroner. Det er jo noe å tenke på for oss alle.

Man hører argumenter om at man må reise igjennom en annen kommune for å komme til kommunesentrene. Ja det er riktig. Men det er det mange andre som må også. I vårt eget fylke kan vi tenke på Høyanger og Balestrand som har betydelige areal på andre siden av fjorden. Skal de komme til kommunesenteret med bil eller til fots, må de reise gjennom flere kommuner. Men de kan ta båt over fjorden. Det kan vi til Florø og Måløy også.

Men inntil brua kommer i ytre, må det til en stor forbedring i transportsektoren, i første omgang med flere ferjeturer. I alle fall én bilferjetur til om kvelden.