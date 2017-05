Vågsøy-ordførar Kristin Maurstad (Ap) og Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) har skrive dette innlegget:

Gratulerer med dagen!

Endeleg er den store dagen komen: 10. mai 2017 opnar Lefdal Mine Datacenter. Nordfjord og olivingruva i Lefdal blir heimstad for verdas mest moderne, miljøvenlege og kostnadseffektive datasenter.

Vi har begge, heilt sidan vi arbeidde i Måløy Vekst på den tida idéen fyrst var til, fått følgje prosjektet på nært hald. Vi har sett, og latt oss imponere, over korleis Sindre Kvalheim og resten av gründer- og investormiljøet i Måløy har arbeidd for å løfte prosjektet frå draum til røyndom.

Det har handla om å ha visjonar, tore å tru på det umoglege og vere tidleg ute med å sjå moglegheitene i det grøne skiftet. Ikkje minst har det handla om å kombinere «varm» lokal kapital med investorar utanfrå, og knyte til seg nettverk og partnarar i inn- og utland.

Vi vil som ordførarar i Vågsøy og Eid særleg lovprise Måløy-miljøet som står bak prosjektet for at dei har vore krystallklare på at datasenteret ikkje berre skal kome – men òg gje størst mogleg ringverknader og verdiskaping lokalt.

Av 250 mill kr investert i fyrste byggetrinn har heile 160 mill kr gått til lokale entreprenørar og lokalt næringsliv. I Vågsøy, i Eid, og i heile regionen rundt oss. Det har vore eit ypparleg samarbeid med det politiske miljøet både lokalt og nasjonalt. Lefdal Mine Datacenter har også engasjert seg sterkt for å bygge gode, lokale utdanningsmiljø på dei vidaregåande skulane våre i IKT- og elektrofag – for at ungdom lokalt skal få sjansen til å vere med på eventyret som no står for døra.

Lefdal Mine Datacenter er også eit strålande døme på kor store moglegheiter som ligg i auka verdiskaping frå dei store kraftressursane våre. Ferdig utbygd vil Lefdal Mine Datacenter ha eit energiforbruk på ufattelege 1,7 millionar kWh – noko som svarar til ein by på over 100.000 innbyggjarar.

Når nokre av verdas største IT-selskap denne veka kjem til Lefdal for å opne det nye senteret, er det noko vi alle skal gle oss over og feire – på tvers av alle kommune- og regiongrenser. Sindre Kvalheim og miljøet rundt han har vist vegen: Ei grøn og digital framtid kan syne seg å vere vinnar-vegen for Nordfjord, Sogn og Fjordane og Vestlandet.

I dag går flagget til topps både i Måløy og på Nordfjordeid – gratulerer med dagen til Lefdal Mine Datacenter!