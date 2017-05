– Frank Willy og Frp sine «tvangstankar»

Dette innlegget er skrive av Jostein Eimhjellen frå Svelgen.

Frank Willy Djuvik har nett vore landsmøte i Frp, der han i talen sin kjempa for bruk av tvang ved kommunesamanslåing.Talen starta først med varme ord, der Frank framheva at Frp stod for fridom for enkeltmennesket, men han var rask med å understreke at denne fridomen ikkje gjaldt rett til å meine noko om kommunereform, politireform og andre strukturendringar som mange menneske opplever fører til sentralisering og fjerning av arbeidsplassar og tilbod.

Frank Willy tala varmt om å fornye Norge ved å få fekk flest mogleg rådhus, rådmenn og ordførarar, med grunngjevnad å spare pengar til betre tenester. Etter mitt syn gjorde han sitt beste for å kjempe for ein politikk som vil fjerne og byggje ned tilbodet på kysten og vår eiga evne til utvikling.

Frank var vidare «tilsynelatande» sterkt uroa over at ein tredjedel av alle kommunane i landet ikkje hadde juridisk kompetanse til å kjenne til innbyggjarane sine rettigheitar. Poenget her var sjølvsagt ikkje at Frank Willy brått var blitt særleg oppteken av menneskerettar, nei, målet var sjølvsagt å vise at desse mindre kommunane var så forferdelege for innbyggjarane at det var riktig med tvangssamanslåing og statleg fastsetting av nye kommunegrenser. Det er ingenting som får meg til å tru at Frank sine politiske ambisjonar og mål går lenger enn til Flora sin kamp for å innlemme Bremanger i «Kinn-galskapen» No sa landsmøtet ja til å vere en sterk motpol til Senterpartiet, og det gledelege er at talen til Frank, og partiet sitt landsmøtevedtak for tvang og statleg overstyring, vil føre til at Frp vil oppleve endå sterkare veljarflukt til Sp

Det Frank ikkje fant grunn til å fortelje på landsmøte var at 80-85 prosent av eit kommunebudsjett går til basistenestene som skule, helse og omsorg. Og at all statistikk viser at innbyggarane i dei små kommunane er meir fornøgd med desse tenestene enn i dei større.

Når Frank tilsynelatande var så oppteken av kvaliteten og tilbodet som innbyggjarane har krav på, kvifor fortalte han då ikkje om dei faktiske realitetane frå hans eigen heimby i Florø . Det er knapt eit veke sidan advokat Jacob Nødseth frå Samlingslista med sin juridiske kompetanse stod fram og var fortvila over at Flora bystyre ikkje tok eldreomsorg på alvor. Jacob skildra ei verkelegheit som var prega av underbemanning og nødløysingar, der eldre skal stuast saman i hyblar i ein kjellar. Jacob var fortvila over at politikarane vegra seg mot å gjere vedtak for å få gjort noko, medan problema blir større for kvar dag.

Ein kan stille spørsmål kva kommunar som Flora skal med eventuell ekstra juridiske kompetanse når ein likevel ikkje mestrar å ta hand om sjølve problemet, som er ei lovpålagd oppgåve? Er det elles grunn til å tru at det vert lettare for Frank å handtere utfôringane til dei eldre i Florø, etter ei strukturendring der Flora skal bli Kinn kommune, og politikarane i tillegg til utfordringar lokalt , skal begynne å regjere og fokusere på ein mengd oppgåver i Bremanger og Vågsøy?

Når det gjeld Bremanger sine basistenester så skal eg ærleg fortelje at eg ikkje kunne ha vore meir fornøgd enn i dag. Mi dotter går på ein trygg og god skule som skårar høgt på kvalitet Mor mi bur i ein omsorgsbustad og klarer seg sjølv, og min pleietrengande far bur på den nye sjukeheimen i Svelgen og får den beste behandling han kan få. Når Bremanger har kompetanse til å levere gode tilbod her vi bur så er det godt nok for meg.

Frank Willy og Frp sin politikk er at kommunesamanslåing, reformer og store kostbare strukturendringar er svaret, men dei gløymer spørsmålet. Kva er problemet? Kva skal bli betre? Ei strukturendring løyser i seg sjølv ingen problem. Ved kommunesamanslåing må ein til dømes ha gjort ei konkret vurdering der ein meiner at ein løyser utfordringar og driver kommunen meir effektivt gjennom ein ny struktur til fordel for den gamle, der innbyggjarane får eit betre tilbod. Er det gjort slike vurderingar for Kinn? Vil ein spare pengar i drift utan å avvikle tilbod? Vil tenestene til innbyggjarane bli betre? Vil lokaldemokratiet i Vågsøy fungere? Svara frå ekspertane er nei. Med så store geografiske avstandar, med dårlege kommunikasjon, så får ein ikkje dette til å fungere som eit samfunn og ein kommune. Kva er så målet?

Skulle det være slik at om Frank Willy, verkeleg skulle sjå «lyset» ein kveld, og begynne å tenke på fridom til enkeltmenneske, så er det fint om han held sine Frp-inspirerte «tvangstankar» langt vekke frå Bremanger.