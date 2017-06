– Et vanstyrt fylke?

Dette innlegget er skrevet av Finn My­re­strand og sto på trykk i Fjordenes Tidende tirsdag 6. juni.

Fylkespolitikerne i Sogn og Fjor­da­ne har i lang tid ført en po­li­tikk som gjør spørs­må­let ak­tu­elt. Det sis­te er at di­rek­tø­ren for sam­ferd­sel i fyl­ket har fraskrevet seg alt an­svar for det som i en år­rek­ke vel må være den dårligste fyl­kes­ve­gen, nemlig ve­gen gjen­nom Hornindal.

Begrunnelsen er at ve­gen «går ut av fyl­ket», i alle fall om noen år når re­gi­on­gren­se­ne blir jus­tert. Milliardutbyggingene på vegene i hver ende av den­ne fyl­kes­ve­gen gjør at den blir liggende som en propp i veg­sys­te­met – til ska­de for næ­rings­li­vet på beg­ge si­der av fyl­kes­gren­sa.

Samferdselsmidlene skal nok hel­ler brukes i in­dre strøk av fyl­ket. Det­te føy­er seg inn i et kjent gammelt møns­ter, nemlig at fylkespolitikere og ad­mi­nist­ra­sjon i en år­rek­ke har neg­li­sjert Nord­fjord og spe­si­elt kystkommunene i fyl­ket. Det­te har gitt seg man­ge ut­slag, og det kraftigste og mest ak­tu­el­le er at pres­set om kom­mu­ne­re­form har dre­vet kystkommunene Vågs­øy og Flo­ra inn i en des­pe­rat forlovelse.

Det­te skjer som et for­søk på å dan­ne et makt­sent­rum på kys­ten. En slik kom­mu­ne kan vanskelig fun­ge­re til innbyggernes for­del. Når kommunalkomiteen nå går inn for Kinn kom­mu­ne, bør en mer­ke seg at det skjer mot Høg­res stem­mer, alt­så at Høg­re stem­mer mot sin egen kom­mu­nal­mi­nis­ter. Det ty­der på tydelig skep­sis til den­ne konst­ruk­sjo­nen.

Det naturlige had­de et­ter mitt, og man­ge and­res syn, vært en kom­mu­ne i ytre Nord­fjord med Vågs­øy, Eid og Sel­je. De had­de ut­fylt hverandre på man­ge vik­ti­ge felt og dannet en naturlig ny stor­kom­mu­ne.

Der­som det er personlige motsetninger på for­hand­lings­ni­vå som har hindret den­ne løsningen, er det ille, og det vil kun­ne få lang­va­ri­ge skadevirkninger for re­gi­o­nen.