Tore Storehaug, førstekandidat til Stortinget for KrF, har skrive dette innlegget:

Fjordenes Tidende utfordrar dei ulike partia som stiller til val denne hausten på kva dei vil gjere med nettleigeordniga som vi har i dag.

Denne ordninga slår skeivt ut, slik at vi i mindre folketette område må betale meir enn andre. Ei slik ordning er urimeleg. Det skal ikkje vere slik at dei delane av landet som produserar straumen skal betale mest i nettleige.

Eg er glad for at Sogn og Fjordane-delegasjonen på KrF sitt landsmøte fekk med seg fleirtalet på ei forpliktande programformulering om at KrF vil ha utjamning av nettleiga. Utfordringa frå Fjordenes Tidende er på sin plass og KrF kan gje eit klårt svar: ja, vi vil ha ei ny ordning for nettleiga som gjer at vi ikkje må betale meir enn folk i andre delar av landet!