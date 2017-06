Underleg om Stortinget seier ja

Redaktør Erling Wåge har denne leiaren på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 6. juni:

Torsdag sa eit fleirtal i kommunalkomiteen på Stortinget ja til at Vågsøy og Flora kan slå seg saman til ein kommune. Torsdag skal Stortinget stemme over dette. Seier dei ja er folk i Vågsøy på veg inn i det mange i Norge har kalla den raraste og mest spesielle kommunen i landet. Dei aller fleste, ja, til og med forkjemparane som på få veker la grunnlaget for dette kommuneprosjektet, og som har snakka det opp, meiner dette blir svært utfordrande dersom Bremanger ikkje er med. Såleis var det mange som undra seg over at fleirtalet i kommunalkomiteen sa ja til noko som så mange er så skeptiske til.

Fylkesmannen er faginstansen og har sagt at utan Bremanger så vil Vågsøy/Flora berre delvis oppfylle måla for kommunereforma og kriteria for ein god kommunestruktur. Ekspert på kommuneøkonomi, Geir Vinsand, som jobbar for NIVI Analyse, har sagt at han ikkje ser noko framtid for denne kommunen utan Bremanger. Til og med kommunereforma sin far, kommunalminister Jan Tore Sanner, ville heller ikkje i denne omgang seie ja til Vågsøy/Flora utan Bremanger. Han ville utsette avgjerda til etter stortingsvalet. Det er store utfordringar med ein delt kommune med store avstandar, dårlege kommunikasjonar og ulike kulturar.

Mange i Vågsøy har lyst til å vere nordfjordingar og ha tette band til naboane Selje og Eid. Det avdekka innbyggjarundersøkinga, sjølv om det ikkje var eit direkte spørsmål. Nordfjord er ein sterk region og ei sterk merkevare som har mange moglegheiter. Selje, Eid og Vågsøy samarbeider på mange område allereie i dag, og burde vore ein naturleg kommune. Det er underleg dersom fleirtalet på Stortinget ikkje vil lytte til dei som ser problema med ein delt kommune og går inn for noko som så mange er skeptiske til.