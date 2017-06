Stad eller Statt

Johan Kroken har skrive dette lesarinnlegget:

So vart det slik likevel då... ?

Berre ein held ut so kjem resultata. Det har ein høyrt i so mange samanhengar. Namnet på den nye Nordfjordkommunen vart Stad. Slik skal det skrivast, men det skal uttalast Statt. Vi som bur her forstår dette, for slik er det i daglegtalen vår. Det vil vel likevel verte litt mødasamt å skulle forklare dette kvar gong ein skal fortelje kvar ein bur, eller kvar ein kjem frå. Jaja, det var no det. Det var eigentleg noko heilt anna eg ville fortelje då eg laga overskrifta til dette vesle innlegget.

Herredsstyrelsen(kommunestyret) i Sælø Herred hadde møte 2. juli 1878. Som sak 7 er fylgjande bokført:

Refererede Fogedens (i dag tilsvarar det i denne samanhengen Politimesteren) Skrivelse om, at Amtmanden (i dag Fylkesmannen) har begjæret Herredsstyrelsens udtalelse, om den finder noget at erindre i mod, at Thinglaget bliver at benævne Sælø. (Det eksisterande namnet var Stadt Thinglag og omfatta alle sokn i Sælø Præstegjæld).

Herredsstyrelsens svar var slik: I Anledning heraf skal Herredsstyrelsen bemærke at Stadt udgjør en større Del af Herredet, og at Stadt er et ganske annerledes bekjent Navn end Sælø, hvorfor den skal henstille til Hr. Amtmanden, forsaavidt nogen Forandring skal foretages, at foranstalte Præstegjældets Navn forandret til Stadt istedenfor Sælø.

Slike saker tok lang tid å få avgjort, også for ca 140 år sidan. I dette tilfellet 12 år. I protokollen for møtet i Herredsstyrelsen den 21. juli 1890 er det som sak 3 ført slik:

Skrivelse fra Fogeden af 11te juni d.a. hvori meddeles at det ved Kgl. Resolution af 17de Mai d.a. er bestemt at Stadt lensmansdistrikt og thinglag fra 1ste Juli 1890 skal benevnes Selje lensmannsdistrik og thinglag.

Herredsstyrelsen udtalte enstemmig at den havde ønsket bibeholdt for distriktet benevnelsen Stadt thinglag, og at herredet og præstegjældet ligeledes havde erholdt denne benevnelse da Stadt er et mer bekjent navn enn Selje.

Slik vart det ikkje då, men no lagar det seg vel.