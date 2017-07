Redaktør Erling Wåge hadde denne leiaren på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 4. juli:

I desse dagar når kringskastingsavgifta skal betalast kan det vere verdt å tenkje litt over kva vi får igjen for denne avgifta. NRK har lokale sendingar over heile landet. Både nyheiter og koseprat med folk nær oss. Vi får tre TV-kanalar og ein haug med radiokanalar og nettsider som sender noko for ein kvar smak. Det er heller ingen som kan knyte landet saman slik som det vår folkefinansierte NRK kan.

Det har dei ikkje minst vist oss dei siste sommarane. Med Sommarbåten langs heile kysten, med Skibladner innom kvar bukt og vik på Mjøsa og no med tog frå Bodø og ned Nordlandsbanen får vi igjen oppleve skiftande vakker natur og møte mennesker på stader vi elles aldri ville besøkt, eller fått opplevd.

I vårt stadig aukande mediemangfald med ein tøffare kamp om reklameinntekter som kan gå på truverde og innhald laust, er det viktig å ha institusjonar som Norsk Rikskringkasting. Ein kanal som «alltid» har vore med oss og som forhåpentlegvis vil vere med oss i overskueleg framtid.

Som sagt er det få som kan samle oss alle slik som NRK kan både i sorg og glede. Når mennesker vi reknar som nasjonale tuntre går ut av tida. Når katastrofer og ulukker skjer er NRK den stasjonen dei fleste av oss søkjer til for å bli oppdatert på det som skjer og har skjedd. Men det er også ein kanal som sprer sommarglede i tusenvis av heimar med lette program som Sommeråpent. Sjølv om årets program verkar å gå på skinner ligg det mykje og godt arbeid bak ein produksjon som let oss besøkje stader vi knapt visste om.