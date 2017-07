– Utfordringa er med dette sendt ut

Dette innlegget som er skrive av Vidar Grønnevik, leiar i Sogn og Fjordane Høgre, stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 4. juli:

Heimevernet – i krig og fred

Det har vore mykje merksemd knytt til Heimevernet si framtid, kvar det bør sine einingar plassert og kva rolle dei skal ha i ein krigssituasjon.

Eg skal ikkje meine mykje om dette, men sjå litt på bruken av heimevernet i fredstid og kva rolle det skal spele.

I ulike beredskapssituasjonar kan einingar som Heimevernet gjere betydeleg nytte knytt til redning, trafikkdirigering, evakuering, ulike støttefunksjonar knytt til brannsløkking, leiting etter sakna m.v. Slike oppgåver kan også andre einingar, som til dømes Raude Kors og Sivilforsvaret assistere med – avhengig av kva situasjon som skal handterast.

Når Heimevernet mobiliserer sine styrker, så har det konsekvens for den enkelte og for arbeidet som desse skal utføre i sine respektive jobbar – det har ein kostnad som skal kompenserast i form av mellom anna tapt arbeidsinntekt, men den mista verdiskapinga på arbeidsplassen vert ikkje kompensert. Tilsvarande kjem det lett på kostnader til transport og utstyr.

Frå tid til anna får vi høyre at det er for dyrt å mobilisere Heimevernstyrkar for å leite etter bortkomne personar – eg vonar at dette er vondsinna sladder, men er ikkje trygg på at det ikkje er ei kjerne av fakta i dette.

Når vi veit at Heimevernsstyrkane blir massivt kalla ut som «frivillige» ved kvart Landsskyttarstemne, så vert slike påstandar endå vanskelegare å feste lit til og det ville vere svært nyttig å få fram fakta i forhold til korleis prioriteringane faktisk er i høve nemnde problemstillingar.

Landsskyttarstemner er frivillig aktivitet som vert utført av menneske i både ung, voksen og godt voksen alder. Aktiviteten kan, etter mitt syn, samanliknast med friidrettsstemner, store fotballcupar med meir. Dersom det er riktig at vi brukar store ressursar frå forsvarsbudsjettet til å «anvise treff» og yte andre støttefunksjonar på Landsskyttarstemner så bør det vere grunnlag for ei grundig drøfting av om dette er rett bruk av fellesskapet sine ressursar.

Dette er neppe ei god valkampsak, men det får stå si prøve – innrettar vi oss på ein måte i samfunnet som det er grunn til å stille spørsmål ved, så må vi kunne gjere det – også i valår.

Utfordringa er med dette sendt ut – kven meiner seg i stand til å gje korrekte og gjennomtenkte svar på både etablert praksis og vurderingane som ligg bak prioriteringane.