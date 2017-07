Kristine von Hanno, næringspolitisk rådgiver for KS Bedrift Avfall har skrevet dette innlegget:

«Gratis» innlevering av båtvrak

Båtsesongen 2017 er for lengst i gang, og regjeringen har i år bevilget 300 millioner kroner til mottak av kasserte fritidsbåter, motorsykler, mopeder, varebiler, bobiler og campingvogner. Kommunen får plikt til å ta imot mindre båtvrak. Det er på høy tid at regjeringen nå har bevilget penger som bidrar til å løse problemet med de mange båtvrakene som ligger land og strand rundt. Miljødirektoratet foreslår at det skal være gratis for båteier å levere båtvrak opp til og med 15 fot til kommunale mottak. Kommunene skal få dekket sine utgifter gjennom tilskudd fra Miljødirektoratet.

KS Bedrift mener at en tilskuddsordning som avhenger av årlige bevilgninger over statsbudsjettet blir sårbar. Politikerne må derfor vise vilje til å få etablert en mer varig ordning. Miljødirektoratet har tidligere uttalt at en form for pant til båteier, vil bidra til økt innlevering av kasserte fritidsbåter.

Tilskuddsordningen er ment å dekke kommunenes kostnad for mottak av mindre båtvrak. Problemet er at miljømyndighetene foreslår å forskriftsfeste kommunens plikt om «vederlagsfri» mottak. Da legger de opp til å bryte med det viktige prinsippet om at «forurenser betaler». Kommuner i hele landet har stort press på å holde kostnadene på sine tjenester nede, og at avgiftssystemet skal være rettferdig. Dersom det legges opp til gratis mottak om tilskuddsordningen opphører, betyr det at alle kommunens innbyggere må betale for de få. Det strider mot all rettferdighet, og det strider mot forurensningsloven. Det finnes allerede gode modeller. Panteordningen for bilvrak fungerer godt. Denne finansieres gjennom en produsentansvarsordning. Båt- og motorbåtprodusentene må allerede nå ta del i miljøkostnadene når båter blir kassert nå og i fremtiden.

Mange gode forslag ble forkastet da denne tilskuddsordningen tok form. KS Bedrift mener det er avgjørende at det innføres en avgift på nykjøp av båt, samtidig som det innføres registrerings- og betalingsplikt til et felles nasjonalt båtregister. Dette vil bidra til å finansiere en fremtidig ordning hvor registrerte båteiere kan innkassere penger dersom båtvraket leveres inn til godkjent mottak.

Realiteten er dessverre slik at for å unngå at båtvrak fortsetter å forsøple naturen, må man lokke med økonomisk gevinst – så da får vi se hva politikerne bestemmer når tilskuddsordningen skal evalueres.