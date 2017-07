Derfor valgte de å kutte FM-nettet

Avdelingsdirektør for mediuspilling og beredskap Øyvind Vasaaasen har dette lesarinnlegget på trykk i Fjordenes Tidende fredag:

Fra FM til DAB

Magne Hopland lurer på hvorfor riksdekkende radio slutter å sende på FM i Norge, når dette teknologiskiftet ikke finner sted i verken USA eller Sverige.

Men det skjer hos våre naboer i Europa. Norge ikke er alene om å satse på DAB, men vi er først ut med å slukke våre riksdekkende FM-nett. Sveits blir sannsynligvis det neste landet som gjør det samme. Storbritannia, Danmark, Tyskland, Nederland er andre land som alle har godt utbygde DAB-nett.

Beslutningen om valg av DAB som teknologi til fordel for FM, ble tatt av en samlet radiobransje i samarbeid med Medietilsynet, og et bredt stortingsflertall står bak vedtaket om overgangen. Vedtaket ble fattet i 2011 etter en lang og grundig prosess. Skulle kringkasterne fortsette å sende også på FM ville det kreve en oppgradering i milliardklassen av FM-nettet. Både storting og radiobransje mente at det var bedre å investere i et nytt nett som gir publikum 30 riksdekkende kanaler, i stedet for 5. Perioden med dobbeltdistribusjon har nå pågått i 10 år. Å håndtere to kringkastingsanlegg over lengre tid er verken økonomisk eller beredskapsmessig forsvarlig.

Vi har stor respekt for innsatsen lytterne må gjøre i forbindelse med radioskiftet, og NRK vil å hjelpe alle som trenger det. Ta kontakt med NRKs Publikumsservice ved spørsmål.