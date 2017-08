– Det er Bryggja sjølve som tapar mest på å justere kommunegrensa

Innlegget er skriven av Martin Hagen frå Kvalheim og sto på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 1. august.

Fake news

Ei grensejustering vil for Bryggja bety: høgare kommunale avgifter, høgare eigedomsskatt, meir kommunal gjeld, lengre reiseveg til kommunale tenester (i motsetning til framleis i Måløy, ikkje i Florø slik nokre trur) og skule, ein eldre ungdomsskule, langt lågare sannsyn for midlar til å halde oppe eigen barneskule og at den andre kommunen (Eid/Stad) må betale mykje for å kjøpe bl.a. vassverket, skulen og eldreheimen til bygda. Dette gir dei endå høgare gjeld og mindre pengar til drift av skule og eldreheim.

Dette er sannsynlegvis fakta.

I dagens samfunn har vi derimot fleire bevis på at fakta ikkje er så viktig når ein berre finn nokon å vere sinte nok på. Dei fattige i USA stemte i stor grad på ein president som stod for (ikkje i mot) mykje av det dei var sinte på, fordi han også var sint, og alt som var gale kunne skuldast den førre presidenten og partiet hans. Det same skjedde i Storbritannia. Der bestemte dei seg for at alle vedtak deira eigne politikarar hadde gjort i den økonomiske politikken dei siste tiåra og skeivfordelinga den har ført til, skuldast EU, noko ukjent langt vekke, lett å skulde på.

Om Bryggja skulle velje å stemme seg sjølve ut av Vågsøy/Kinn, så gjer dei litt av det same. Forkjemparane ignorerer i stor grad dei faktiske følgene det har å ta ein «brexit», so lenge dei kan vere sinte på Måløy og den store stygge ulven; Kinn. Det trumpveljarar, brexitveljarar og grensejusteringsforkjemparar har til felles er at dei er sinte på noko og må ha nokon å skulde på. Det er viktig her at det i alle tilfella er heilt fullt forståeleg at dei er sinte, og eg veit akkurat korleis det kjennest. (Eg gjekk sjølv i 4. klasse på Kvalheim då Kvalheim skule vart lagt ned og var då som mange andre i bygda frykteleg sint på kommunen.) Problemet er når ein blir meir opptatt av å vere sinte og hemne seg på nokon enn å tenke rasjonelt for seg og sitt land eller i dette tilfellet; si bygd. Det går ofte mest utover ein sjølv. Det er Bryggja sjølve som tapar mest på å justere kommunegrensa. Det faktiske tilbodet i bygda bør overgå hemnlysta mot Måløy. Om nokre enkeltindivid frå Måløy eller andre stadar seier noko stygt om Bryggja, så er det sårande og ein kan då med all rett bli forbanna, men enkelte uhøflege folk finst det alle stadar. Vågsøy har etter samanslåingsvedtaket betre økonomi og skal ha frykteleg gode argument for å legge ned Bryggja skule. Skulen er faktisk ikkje vedteken nedlagt og det finst no midlar til å halde han oppe, takka vere nettopp «den store stygge ulven» Kinn.

Ja, prosessen fram mot Kinn var rotete, men døra stod ikkje akkurat vidopen inn til Stad kommune. Den nye kystkommunen sikrar meir inntekt og slik sett tenestene til innbyggarane.

I området her vart to kommunar slått saman heilt utan å høyre innbyggjarane sine. Selje-befolkninga stemte for ein kystkommune, og Eid-befolkninga stemte for å slå seg saman med Gloppen. Politikarane i dei to kommunane slo saman Eid og Selje utan å spørje innbyggjarane.

Det var også Eid som trekte seg frå samtalar med Vågsøy og Selje.

Dette blir det ikkje snakka om i det heile teke, mens Kinn blir av nokre omtala som eit overgrep, ofte Jostein Eimhjellen frå Svelgen. Andre gongar passar det å kalle politikken i Vågsøy for Gate 1-politikk samtidig som ein i same ordelag omtalar kor mykje positivt som skjer inne på Eid. Forskjellen er ironisk nok at det blir brukt meir kommunale pengar i Nordfjordeid sentrum enn i Måløy sentrum, og at nettopp det fører til mykje av den positive omtala. Det hjelper også sjølvsagt at Alfred Bjørlo kan omdømmebygging svært godt.

Eit skummelt ord for ein del folk er ordet «kystsatsing». Ein kan forstå at det er vanskeleg å kjenne seg att i ordet om ein bur litt inn i fjorden, men i praksis handlar det om å legge til rette for næringsliv og arbeidsplassar, det treng ikkje vere ei motsetning til å bu inn i fjorden, sjå berre på Brødrene Aa inn i Hyen, ein av dei grønaste, mest moderne båtbyggarane i verda! Kystnæringar er sett som ein av hovudsatsingane til både noverande regjering og opposisjonen. Grøn teknologi er ein av dei store satsingsområda i verda. Her ligg både Vågsøy og Flora allereie veldig godt an! Det skjer også mykje positivt på Eid, men Bryggja flyttar ikkje lenger frå Eid av å bli i Vågsøy, dei får berre lågare avgifter, skattar og forhåpentlegvis ein skule å gå på, og har framleis alle moglegheiter til å pendle til og shoppe på Eid om dei ønsker det.

Fakta er kjedeleg og gir ikkje den same frigjerande følelsen av å kunne skulde på nokon, men det gir ofte eit betre resultat å bruke den enn å ignorere den. Eid er kommunen som har høgast gjeld i Sogn og Fjordane i prosent av brutto driftsinntekter. Og Selje kommune er akkurat ute av Robek og treng å gjennomføre fleire investeringar. Ei grensejustering kan då dessverre føre til akkurat det ein prøver å motverke; skulenedlegging og færre investeringar på Bryggja.

Eg forstår frustrasjonen og kjenslene som er i sving. Tru meg: Vi på Kvalheim har fått gjennomgå både når det kjem til skulenedlegging og skitslenging, men vi har etter nedlegginga snudd på det og pussa opp heile grendehuset, bygd ballbinge, hatt arrangement og klart å få ei veldig god utvikling i bygda med nye unge tilflyttarar, aktivitetsdag for barn, og ny optimisme. Forskjellen er at Bryggja faktisk med stort sannsyn kan få behalde skulen i nye Kinn. Bryggja har ein ny flott butikk, eit koseleg bakeri og står klare til å bygge 11 nye leilegheiter nede ved sjøen. Auka avgifter har konsekvensar. Næringslivet går så det grin i Vågsøy. Tenk kva moglegheiter det finst for næringsaktivitet på Bryggja. Den moglegheita bør ein ta!

Ber om ein sakleg debatt, om dette innlegget skulle komme på Facebook eller i avisa. Eg beklagar innblandinga frå Kvalheim og ei provoserande overskrift, men eg ville berre fange interessa di og trur at det er det beste for Bryggja å bli i Vågsøy og jobbe for å sikre skulen i nye Kinn kommune. Eg har både kjæraste og venner frå Bryggja så eg ønsker berre det beste for bygda.

Lykke til med valet og utgreiinga!