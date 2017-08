Lesarinnlegget er skrive av Yngve Flo frå Bryggja.

Ei framtid for Bryggja i Stad kommune

I desse dagar vert det gjennomført ei telefonundersøking på Bryggja i samband med den føreslåtte grensereguleringa. Dei komande vekene og månadene skal saka utgreiast og ut på høyring til involverte kommunar – og så veit vi vonleg kva utfall saka får i god tid før jul.

Saka har skapt engasjement, som venteleg kan vere, noko vi har sett tydeleg både i aviser og i sosiale mediar dei siste dagane. Underteikna har også engasjert seg, og har funne det mest ærleg med å vere heilt open på kva eg meiner tener distriktet og heimbygda mi best: Det ideelle hadde etter mitt syn vore at Vågsøy, Selje og Eid vart éin kommune. Men når det ikkje lenger er eit alternativ – og når bygda i røynda må velje mellom Kinn og Stad – er eg overtydd om at Bryggja høyer heime i Stad.

Eg kjenner behov for å kommentere noko av det som har gått føre seg av offentleg debatt i etterkant av folkemøtet på Bryggja den 27. juli, og då har eg fyrst festa meg ved eit par utsegner frå ordførar Kristin Maurstad i Vågsøy. Engasjementet hennar for at Bryggja skal vere med inn i Kinn er naturlegvis heilt legitimt, men eg er særs skuffa over måten ho framstiller motiva bak initiativet bak grensereguleringa. Til Fj.T. (4.8.) seier ho at Vågsøy må ta ei politisk runde «dersom Bryggja utviklingslag kommer med et ultimatum om at de forlater Vågsøy dersom skolen ikke opprettholdes». Noko «ultimatum» har aldri vore stilt frå Bryggja, og grensereguleringa handlar naturlegvis om mykje meir enn skulen. Og når det gjeld skulen, er rekkjefølgja som Maurstad veit motsett: Bryggja gjev uttrykk for meininga si no i desse dagar, medan det framleis er fleire månader att til Vågsøy tek stilling til framtida for skulen. I Klassekampen (5.8.) gjev Maurstad uttrykk for at det er noko heilt anna som ligg til grunn for grensereguleringa. «Det er feil at Vågsøy blir fråteken ei bygd for at Stad skal kunne forsvare samanslåinga,» seier ho her. No er det rett nok ingen grunn til å mistru at sentrale styresmakter isolert sett ser det som ein føremon at kommunar utgjer eit samanhengande areal, men meiner Maurstad verkeleg at grensereguleringa er driven fram av eit ynske frå Eid og Selje om å kunne «forsvare» samanslåinga? Slike utsegner medverkar til å avspore saka.

I ordskiftet har eg elles bite meg merke i at at eit par kvalheimarar har markert seg – på høgst ulike måtar. Martin Hagen utmerkjer seg med ein nedlatande tone overfor bryggjaværingane, som etter hans syn oppfører seg som dei fattige og sinte i USA og Storbritannia som røysta fram Trump og Brexit. Samstundes freistar han gje uttrykk for omsorg og sympati med denne bygda som ikkje forstår sitt eige beste, og med skarp brodd mot det han kallar «fake news» serverer han så ei lang rekkje utvalde «fakta» som viser kor bra det vil gå for Bryggja i Kinn og kor dårleg det vil gå i Stad. Stad vil pådra seg større gjeld som følgje av at dei må kjøpe ut vassverk, skule og eldreheim på Bryggja, får vi mellom anna høyre. Det er fri fantasi, naturlegvis – men liknande synspunkt har vore servert fleire gonger frå ulike hald, så eg kommenterer det likevel: Ved ei grenseregulering er regelen at kommunal eigedom og infrastruktur følgjer med over til den nye kommunen. Det skal rett nok skje eit økonomisk oppgjer kommunane imellom i samband med grensereguleringa, men det er definitivt ikkje snakk om dei summar det ville vere ved kjøp og sal. Og nei; dette er ikkje urimeleg overfor resten av Vågsøy. Dels er dette verdiar som skriv seg frå tida før Vågsøy kommune vart etablert, dels har naturlegvis bryggjaværingane sjølve vore med på å finansiere verdiar som er utvikla i kommunen, som skattytarar og som grunnlag for statlege overføringar.

Engasjementet til Sindre Kvalheim har nok teke ei noko smartare form, om målet er å overtyde bryggjaværingane. Hovudbodskapen er at bryggjaværingane burde vente, «sjå korleis Kinn kommune utviklar seg og korleis alt blir til slutt», og han gjev dessutan uttrykk for at Bryggja vil kunne vere i stand til å presse både Kinn og Stad for å oppnå det ein ynskjer, eller «plukke frå øvste hylle». Dette kan jo høyrest fint ut, men det er særs dårlege råd av fleire grunnar. Eg anar ikkje kva Kvalheim refererer til med «til slutt» – kva er det som skal ta «slutt»? Den dagen då framtida er hamra i stein kjem uansett ikkje. Timinga for ei eventuell grenseregulering er ideell slik ho er i dag, i og med at det er no dei nye kommunane skal byggjast. Både Kinn og Stad kan planleggast, med eit avklåra forhold til om Bryggja er med eller ikkje. Og det er definitivt ikkje sikkert at det er så er så ideelt korkje for Kinn eller Bryggja om bygda skal sitje «på oppseiing» i overskodeleg framtid. Tanken om at Bryggja kan drive utpressingspolitikk, er vonleg usmakeleg for alle. Bryggja er ikkje ei verksemd eller eit landområde som skal selje seg til høgstbydande, og eg vel å tru at Sindre Kvalheim ikkje meiner alvor når han ymtar frampå om at Bryggja skal bruke rå maktpolitikk knytt til grenseregulering for å ivareta eigne interesser – til dømes på kostnad av folket på Kvalheim!

Det er elles verd å leggje merke til at Kvalheim i Fj.T. fredag uttrykkjer frykt for at Bryggja vil miste skulen i 2018 om Bryggja går inn for grensejustering. Eg kan ikkje forstå dette som anna enn eit uttrykk for mistillit til den evna politikarane i Vågsøy har til å halde dei to sakene frå kvarandre – ei form for samanblanding som bryggjaværingane forresten har vore skulda for. Det har frå det politiske fleirtalet i Vågsøy heile tida vore uttrykt at framtida for skulen på Bryggja er eit reint finansielt spørsmål, og det vil det vel framleis vere når spørsmålet om nedlegging eller vidareføring vert drøfta til hausten òg, heilt uavhengig av eventuell grenseregulering. Bryggja vil uansett vere ein del av Vågsøy til 31.12.2019, dagen før kommunen opphøyrer å eksistere. Og i den grad den framtidige grensereguleringa er relevant, vil eg tru at kostnaden knytt til overføring av elevar og personale til ein annan skule for berre eitt og eit halvt år skapar meir plunder og utgifter enn ei vidareføring. Uansett; ved ei grenseregulering må det etablerast eit sakleg, praktisk samarbeid mellom politikararar i Vågsøy, Selje og Eid, både om skulen og om andre tenester.

Det er i utgangspunktet forståeleg og prisverdig at vågsøyværingar engasjerer seg for at Bryggja skal følgje med på vegen inn i Kinn. Dette har fleirtalet i kommunen allereie gjeve tydeleg uttrykk for, og eg går ut frå at kommunen vil gjere det igjen når grensereguleringssaka kjem ut på høyring i september–oktober. Ei statleg ja til grenseregulering er like fullt eit tenkjeleg utfall, og for å unngå at dette vert ei traumatisk oppleving for Vågsøy, kan det for det fyrste vere verd å minne om at saka ikkje trugar eksistensen til den nye kommunen. Bryggja er ein del av Vågsøy så lenge Vågsøy er Vågsøy, og om bygda ikkje vert med inn i Kinn, er det snakk om at folketalet til den nye kommunen er om lag tre prosent mindre enn det elles ville vere. Kommunegrensene mot Kinn vil like lite vere eit stengsel for handel og deltaking i organsasjonsliv i Måløy, som motsvarande grense mot Eid har vore det til no.

For det andre trur eg det er bra om ein frå Vågsøy vedgår at saka ikkje berre handlar om kjensler, og at ynsket om å skifte kommune absolutt er rasjonelt, sett frå Bryggja. Kommunen er eit politisk organ, og det finst ingen garantiar for framtida, anten bygda er del av Kinn eller Stad. Men det vi veit, er at Bryggja vil vere geografisk sentralt plassert i den relativt kompakte Stad kommune, og ein ytste utkant i den langt meir vidstrekte Kinn. Sjølvsagt er det rett at Måløy ligg nærare enn Eid. Men sett frå Bryggja, er ikkje dei dryge ti minutta i køyretid nødvendigvis avgjerande, og når det gjeld ungdomsskulen, vil eg tru at tidsbruken frå ein stig på bussen til ein går inn skuledøra vert nokolunde den same. Og så trur eg alle forstår at spørsmålet om kommunal tilknyting sett frå Bryggja, ikkje berre handlar om Måløy versus Eid og Selje. I Kinn kommune er det Florø/Flora som vil utgjere tyngdepunktet. Dette poenget kunne eg ha utmeisla, men eg vil nøye meg å peike på kva praktiske konsekvensar avstandane vil ha for sjølve det politiske arbeidet. Eg vil tru at minst halvparten av dei politiske møta vil gå føre seg i Florø, og det er med bil ei reisetid på om lag to timar frå Bryggja, om ein treff på ferja – mot ein halvtime til møte på Eid eller i Selje. Dette vil opplagt ha noko å seie for viljen og evna til å engasjere seg politisk for folk på Bryggja

Bryggjaværingane må absolutt ta sin del av ansvaret for at sjølve overgangsperioden og den seinare sameksistensen mellom Kinn og Stad skal vere den beste, om utfallet vert eit ja til grenseregulering. Nokre trur det tener saka å snakke mest mogleg stygt om Måløy og Vågsøy, men dette er både urimeleg og uklokt. Vi skal som næraste grannar heie på nye Kinn kommune og ynske kommunen alt godt, ikkje berre fordi vi sjølve har interesse av at Kinn går bra, men fyrst og fremst fordi folket der – som vi uansett vil stå oss nært og kjært – fortener det.