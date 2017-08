Lesarinnlegget er skive av Jostein Eimhjellen frå Svelgen.

Kristin og Ola si oppleving av «fakta» er grunn til bekymring

Viser til innlegg frå ordførarane med tittel: Kinn kommune, myter og fakta.

Her hevder Ola og Kristin følgande: Kinn kommune er ikkje noko effektiviseringsprosjekt. Det er heller inga målsetting verken i reforma eller Kinn kommune å spare pengar.

At det ikkje er mogleg å effektivisere drifta med Kinn kommune er det bra at Ola og Kristin har forstått, men å påstå at regjeringa med kommunereforma ikkje har som mål å få kommunar som er meir effektive og rimelegare å drifte er ei graverande feil framstilling.

Kommuneproposisjon 2017 -123 S: 1.2 -Utfordringar i kommunesektoren:

«Norsk økonomi er på vei inn i en krevende periode. Strammere offentlige budsjetter vil påvirke det økonomiske handlingsrommet til kommunene. Dersom det kommunale tjenestetilbudet skal kunne styrkes i årene framover, i takt med demokgrafiske endringer, må kommunene rette oppmerksomheten mot effektiviseringspotensialet i sektoren. m.m»

«Produktivitetskommisjonen viser i sin rapport til et innsparingspotensial på 15 % for sektorene barnehage, skole og pleie og omsorg, dersom alle kommuner blir like effektive som de mest effektive av sammenlignbare kommuner.»

Ein viser her til behovet for ein vellukka kommunerefom der dagens regjering gjennom si ideologiske overbevising også ønskjer å opne opp for privatisering i omsorgssektoren.

Ola og Kristin promoterer at dei skal sikre betre tenester med dei ekstra omstillingsmidlane, «gulrøttene» dei får til samanslåing. Men dette er pengar som er tenkt nettopp til å dekke omstillingskostnader. Når regjeringa leverer ut desse «gulrøttene» og samstundes kjempar for effektivisering og innsparing i kommunesektoren, så er det klart at målet er at ein som konsekvens av ei gunstig samanslåing skal ta ut ein effektiviseringsgevinst, slik at den nye kommunen , vil klare å levere gode tenester når inntektssystemet vert redusert og endra i framtida.

Når regjeringa framhevar at tenestene skal bli betre med større og robuste fagmiljø og eit styrka lokaldemokrati, så er det heile basert på at det er kommunar som er nærare integrert , der ein kan få stordriftsfordelar, og som konsekvens større fagmiljø. Når avstandane er så store, og ein har så dårleg kommunikasjon så får ein ikkje dette til, og dermed blir heller ikkje lokaldemokratiet styrka , men det blir betydeleg svekka.

Det er ikkje positivt for innbyggjarane eller næringsliv å bu i ein kommune som er kostbar å drifte. Ein har større moglegheit til å få framtidig gode tenester og lågare avgifter, om ein bur i ein kommune som er kostnadseffektiv , der ein òg har eit godt fungerande lokaldemokrati som spelar på lag med innbyggjarane og kommuneadministrasjonen. Det er i denne samanheng ei logisk og økonomisk grunngjeving for at Vågsøy i dag har 20 kommunale samarbeid mot Selje og Eid, og ikkje mot Flora.

Kristin Maurstad bør med innbyggjarhøyringa i bakhovudet ha forståing for at Bryggja ikkje trur på framtidig betre tenester i ein Kinn kommune, men heller vil sjå den veg som Fylkesmannen har tilrådd i sine to faglege utgreiingar.

At Bryggja får høve til å velje, medan folkeviljen blir overkøyrt i den resterande delen av Vågsøy, er ein ny situasjon, sidan Kinn-vedtaket. Dette blir ei stor demokratisk forskjellsbehandling av innbyggjarane som utløyser behovet for ei ny politisk handsaming, der Høgre og Ap no bør opne opp for ein demokratisk prosess, der folket får bestemme. Om ikkje blir Vågsøy no truleg delt.

Innbyggjarane har sagt klart i frå at dei ikkje ønskjer Kinn. Då er neste spørsmål om Vågsøy skal stå åleine, eller gå inn i ein Selje/Eid-kommune, der Vågsøy med Bryggja blir midtpunkt i Stad, og Selje og Vågsøy ved kysten får god maktbalanse mot Eid. Bryggja vil behalde skulen sin, og elles bør vel det viktigaste målet vere at Vågsøy, inkludert Bryggja, står samla på ein eventuell veg vidare.

Det er uheldig at maktpersoner frå næringslivet har fått påverke i for stor grad. No bør innbyggjarane høyrast på. Vågsøy Høgre og Ap med ordførar i spissen, forstår truleg at det no haster med eit forslag til løysing?