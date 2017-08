Dette leserinnlegget er skrevet av Arnbjørn Bruland fra Selje:

Er det et Måløy-syndrom?

Er det et Måløy-syndrom at dere synes så synd i alle rundt dere, som velger andre alternativ enn dere gjør, i forhold til kommunesammenslåing?

Sist ut i Fjordenes Tidende var en som syntes så inderlig synd i folk på Bryggja om de velger å forlate Vågsøy og gå sammen med Eid og Selje.

Det er vel kanskje ikke folk på Bryggja han tenker mest på, men helst Vågsøy som kan bli mindre, både i folketall og areal, og kanskje vil få enda mindre innflytelse i Kinn kommune.

Min mening er at folk på Bryggja er i stand til å ta de riktige valg for seg selv, ut fra tidligere erfaringer, og uten usaklig innblanding utenfra.

Tidligere var det en Vetvik som syntes så synd i både Eid og Selje som må slite med hverandre. Eid må slite økonomisk i 10–20 år før Selje er kommet opp i den samme standarden som er på Eid.

(Jeg synes Selje er en god kommune å bo i. Selvfølgelig er det enkelte ting vi kan ønske oss annerledes, men det kan kanskje ordne seg).

Videre er det hevdet at det er ti mil fra Selje til Eid. Avstanden fra Selje sentrum til Nordfjordeid er ifølge veikartet 63,14 kilometer, og til Måløy 45,35 kilometer. Det er 17,79 kilometer lenger til Nordfjordeid.

På Eid kommer vi til sjukehus/legesenter, skoler, opera og mange gode butikker, rikelig med parkeringsplasser og ingen parkeringsgebyr. Og så blir man ikke sett på som «bonde i byen».

I et annet leserinnlegg kunne vi lese om hvor sørgelig det var at Selje ikke ville slå seg sammen med Vågsøy. Selje-folk hadde handlet og reparert båtene sine i Måløy i lange tider. Jeg ser ingen grunn til at båtene ikke kan repareres i Måløy fortsatt.

Så blir Eid stadig beskyldt for at de trakk seg fra «tre- kommunesammenslåingen» i ytre Nordfjord. Men når Vågsøy-representantene på første forhandlingsmøte slår seg på brystet og slår fast at Måløy skal være sentrum og ha de fleste sentrumsfunksjonene, er det vel kanskje ikke så mye mer å forhandle om.

Eid og Selje gjorde nok det rette valget, og så får vi håpe at også Vågsøy gjør det.