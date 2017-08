Forskar Yngve Flo, som opprinneleg er frå Bryggja, har skrive dette lesarinnlegget:

Skivebom av Vågsøy Høgre

«Vågsøy Høyre oppfordrer Bryggja til å vente med å vurdere grensejustering!», heiter det i ei oppsiktsvekkjande bøn frå partilaget, publisert i Fjordenes Tidende på nett den 8. august. Partiet lokkar med svevande utsegner om at framtida til Bryggja skule kan vurderast på ny, om bryggjaværingane berre unngår ei «forhastet» avgjerd om å søkjer seg over til Stad kommune.

Kva er det som gjer dette utspelet så oppsiktsvekkjande? Lat oss byrje med timinga: Søknaden frå Bryggja om grenseregulering vart sendt i vinter. Informasjonen om at Fylkesmannen startar utgreiing kom i fyrste halvdel av juni. Ei innbyggjarhøyring i regi av Telemarksforskning har vore gjennomført dei seinaste dagane. Folket på Bryggja har allereie sagt sitt. Det endelege vedtaket om etableringa av Kinn kommune kom for to månader sidan, og kunnskapen om at samanslåtte kommunar får ei raus reformstøtte hadde venteleg nådd fram også til Vågsøy Høgre allereie då.

At utspelet frå høgrelaget kjem no, vitnar om manglande forståing eller manglande respekt for prosessane. Bryggja har allereie vurdert grensejusteringa, og folk på Bryggja har sagt sitt. Etter at Telemarksforskning har levert rapporten sin, er det opp til Fylkesmannen og sentrale styresmakter å vurdere – og å ta den endelege avgjerda. Om utspelet frå Høgre skulle ha eit snev av truverd som appell til Bryggja, måtte det ha kome på eit tidspunkt då prosessen eventuelt kunne ha vore stansa.

Kva er det vidare med utspelet som kan få ein til å sperre opp augo? Jau, den skamlause freistnaden på å kjøpe lojalitet frå bygda ved å leggje skuletilbodet til borna på Bryggja i potten, kombinert med ei suveren forakt for at grensereguleringa handlar om så langt meir enn Bryggja skule. Det har jo ikkje mangla på skuldingar mot Bryggja om at det er «berre» er skulen det handlar om. Men her er det Vågsøy Høgre som blandar korta, i staden for å diskutere grensejustering for seg, og skulestruktur for seg.

Så må det jo kommenterast, kva er det Vågsøy Høgre motstrevande «lovar»? Jau, å gje skulen «en ny vurdering» i lys av dei endra økonomiske rammene. Og denne «lovnaden» vert servert etter eit resonnement som mest av alt understrekar kor viktig det er å fjerne grendeskular og å samle elevar på større skular. Her kunne partilaget ha kosta på seg å skrive i klårtekst kva det eigentleg meiner: For å unngå at Bryggja går over til Stad kommune, lovar vi å kanskje la vere å leggje ned Bryggja skule før etter at Kinn kommune er etablert.

Eg veit at det finst folk med ryggrad og evne til prinsipiell tenking, både i Vågsøy Høgre og i dei andre partilaga i kommunen. Det er flott at de ynskjer å ha Bryggja med til Kinn kommune, og det må de gjerne argumentere hardt for når grensejusteringssaka kjem på høyring seinare i haust. Men ha respekt for at Bryggja har ein legal og legitim rett til å be om overflytting til ein annan kommune. Gle dykk om det trass alt skulle syne seg at Bryggja vil vere ein del av Kinn, og respekter avgjerda om bygda vert del av Stad. Om ikkje anna, så gjer det for å styrkje eige omdøme og for å sikre eit godt klima i det kommunale livet i åra som kjem. Og når skulestrukturen skal drøftast til hausten, vis at de evnar å gjere dette på ein sakleg måte, utan korkje å løne eller straffe bryggjaværingar for det valet dei har gjort i grensejusteringssaka.