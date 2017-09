– Eigedomsskatten er ein dobbelskatt

Dette innlegget er skrive av Britt Dalsbotten, 1. kandidat Sogn og Fjordane Frp:

Frp vil fjerne eigedomsskatten

Mytene om eigedomsskatten er mange, men den mest feilslåtte er at kommunene er avhengig av denne skatten for å levere gode tenester. Alle kommunar får overført pengar frå staten for å drifte primærtenestene og om ein kommune ikkje finn rom for å levere gode tenester til innbyggarane sine, utan å innføre eigedomsskatt, er det fordi dei ikkje har gjort nødvendige prioriteringar på drifta.

Det få veit er at eigedomsskatten kun utgjer 2,5 prosent av inntektene til ein gjennomsnittskommune, medan nye prognosar viser at landets kommunar har eit årleg effektiviseringspotensiale på 12 prosent. Det er altså meir å hente på effektivisering enn på eigendomsskatt.

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kommunane i 2016 fekk det beste økonomiske resultatet sidan forrige årtusen. 2015-talla var også veldig gode med det beste resultatet på nesten 10 år. Dette taler også for å redusere og fjerne eigedomsskatten i fleire kommunar. Argumentasjonen om at denne skatten er nødvendig for å sikre gode tenester til innbyggarane fell i grus når vi ser at kommune-Noreg går med rekordoverskot. Det må være irriterande for folk å betale tusenvis av kroner årleg i eigedomsskatt samstundes som dei ser at kommunen går med solid overskot år etter år.

Den viktigaste grunnen til at FrP vil fjerne eigedomsskatten er fordi skatten rammar usosialt og heilt uavhengig eigars betalingsevne. Om ein er arbeidsledig, ufør, har lav pensjon eller av andre grunnar har lav inntekt, er eigedomsskatten som før, utan at eigar nødvendigvis har midlar å betale med. Vi har sett døme der ei mor måtte ta barnet sitt ut av barnehagen for å ha råd til å betale. Dette er ikkje god fordelingspolitikk, det rammar skeivt og urettferdig.

Det er frivillig for kommunane å innføre eigedomskatt. Framleis er det mange kommunar i Noreg som ikkje har innført denne skatten, og som likevel klarer å levere gode tenester til innbyggarane sine. Men dessverre er det fleire og fleire som vel å innføre skatten, skattesatsane blir stadig auka, og det blir gjennomført retaksering av eigedomane som fører til auka berekningsgrunnlag for innkreving av skatt. Mange av desse takstane viser seg og å være høgre enn reell marknadsverdi, og slik blir skatten for høg.

Eigedomsskatten kan være på inntil 0,7 prosent av bustadens verdi, slik at ein bustad som er verdt 3 millionar kroner kan skattleggast med inntil 21.000 kroner i året. I motsetnad til inntektsskatt som blir berekna av bruttolønn må eigedomsskatten betalast av nettolønna, etter at ordinær skatt er fråtrukke. Det gjer også skattebyrden ekstra stor.

Eigedomsskatten tek heller ikkje omsyn til om bustaden er nedbetalt, eller om ein har stort bustadlån og høge lånekostnader. Rentekostnader gir rett til skattefrådrag på innteksskatt, men påverkar ikkje eigedomskatten.

Eigedomsskatten er ein dobbelskatt. Når ein kjøper bustad så gjer ein det med allereie skattlagde midlar. I tillegg inngår bustaden som ein del av grunnlaget for formueskatt. FrP meiner det må være grenser for kor mange gongar dei same verdiane kan skattleggast!

Ellers må det også nevnast at eigedomsskatten ikkje berre rammar privatpersonar men også næringslivet og deira næringseigedomar. Til og med arbeidsmaskiner på arbeidsplassen er med i kommunens grunnlag for eigedomsskatt. Truleg har mange kommunar små forutsetningar for å gjere verdivurdering av ulike arbeidsmaskiner. Det blir skjønnsmessig og lite forutsigbart for bedriftene. Regjeringa har hatt på høyring eit forslag om at arbeidsmaskiner ikkje lenger skal påleggast eigedomsskatt.

Framstegspartiet ynskjer å fjerne denne usosiale skatten. Vi vil oppheve lova som gjev kommunane heimel og moglegheit til å innkreve eigedomsskatt. Nei til skatt på folks hus og heim