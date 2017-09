Hilmar Eliasson, Åse Korneliussen, Anne Lise Midtbø, Lasse Seim og Marit G. Stave fra Samlingslista i Flora har skrive dette lesarinnlegget:

Uryddig Teigen

Ordfører i Flora Ola Teigen kan ikkje ha lest Jacob Nødseth sitt innlegg som han omtalar som «sjikane» av kommunalt tilsette. Vi konstaterer at medan Jacob skriv eit sakleg innlegg, så vel ordføraren ein annan stil. Vi kjenner oss ikkje att i ordføraren si framstilling og vil oppmode ordføraren om å tenkje nøye gjennom korleis han omtalar andre politikarar i bystyret.

Eit naturleg spørsmål etter å ha lese Teigen sitt utspel er dette: Er det han eller leiaren i Samlingslista som skapar unødig styr rundt Flora kommune sine tilsette? Ord som «overbetalte inkompetente tilsette» med vidare kan vi ikkje sjå har vore på trykk i Jacob Nødseth sitt innlegg.

Nok ein gang har Teigen ein stil som skapar splid gjennom feilinformasjon og uryddigheit. Vi meiner det er viktig at løns- og arbeidsvilkår for dei på toppen i kommunen toler dagens lys, og ikkje blir ei sak for nokre få politikarar.

Fokus på dette området inngår og i vår rolle som folkevalt. Heldigvis er det lett for lesarane å samanhalde innlegget til Jacob og ordføraren sitt utspel.

Jacob sitt innlegg er heilt i samsvar med det Samlingslista står for, og det utidige forsøket frå Teigen på å skape eit feil bilde av Samlingslista og vår leiar, fell på sin eigen urimelegheit.