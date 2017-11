– Kvifor skal ein på død og liv endre noko som fungerer?

Dette innlegget er skrive av leiar Nils Myklebust i Vågsøy Sp:

Skulebruksplanen for Vågsøy på ville vegar

Rådmannen sine stadige endringar på tal gjer dette uoversiktleg, og det er grunn til å stille spørsmål om dette er bevisst eller manipulasjon frå rådmannen si side.

Berre eit døme: i revidert skulebruksplan for oppvekst 2014–2025 struktur, som var lagt ut til offentleg høyring august 2017, bruker rådmannen på side 17 dagens modell 66 lærarårsverk med ca. 1 mill. kr. pr. årsverk. Dette vart lagd ut til offentleg høyring. Så til oppvekst- og kulturutvalet 24.10 og formannskapet 26.10.

Men no er dette redusert til 57 lærarårsverk med ca. kr 700.000- pr. årsverk.

Dette er så uoversiktleg at det knapt finns maken.

Slik saka med Bryggja har utvikla seg, så er det spørsmål om Bryggja skule i heile tatt skal vere med i berekningane for framtidige skular, har her valt å halde den utanfor.

Rådmannen la i formannskapsmøtet den 26.10.2017 fram tilleggsopplysningar som ikkje var skriftlege. Dei innebar ei ytterlegare innsparing med 2 mill.kr på bruk av assistentar og 1 mill. kr på diverse.

Dette er også tal som ikkje blei lagt fram for OK-utvalet to dagar før.

Dette viser seg ikkje å stemme.

I formannskapet så vart det lagt fram ei innsparing med at det var ein differanse på tre og fem skular med 4 mill. kr. som var knytt til ca. 6 lærarårsverk.

På fredag den 3. november så får vi ei ny oppstilling, og då er også assistentane med. Dette utgjer no totalt 4,48 mill. kr.

Det som var 2 mill. kr. er no kome til 0,48 mill kr.

Dette verkar meir truverdig, men no er Bryggja framleis med.

Tek vi ut Bryggja, så vert dei teoretiske innsparingane med å legge ned Holvik skule på ca. 2 mill. kr. ifølge rådmannen, men stemmer dette? Neppe.

Der er ingen ting å spare på drift av bygningar, fordi barnehagen på Skramsmarka, som då vert flytta til dagens Holvik skule, også vil vere i bruk tilsvarande som i dag.

Det ein har oppnådd er ein samantrengd og for liten skule på Skram og ei svært dårleg løysing for dei borna frå Skramsmarka som må i barnehage i Holvik. Dette grip også inn i SFO for dei barna som i dag høyrer til i Holvik skule.

Her må ein ikkje gløyme dei trafikale problema begge vegar på ein altfor dårleg veg, og at der vil verte store problem med parkering i Holvik ved avlevering og henting av elevar.

Totalt ei svært dårleg løysing for både Skram og Holvik sine barn.

Rådmannen sin påstand om at det vil koste det same for utbetring av Skram skule om elevane frå Holvik kjem inn eller ikkje, har ikkje truverd.

Kapitalkostnadane på oppgradering av Skram med årleg kr 3,3 mill. kr. er eit tal som verken er dokumentert eller redegjort for om kva ein skal utføre for dette.

I budsjettet for 2017 så ligg der inne investeringar på 25 mill. kr. Om dette er rett, er uråd å seie.

Men om ein brukar 5 prosent i årlege kapitalutgifter (2,5 prosent av lånesummen i avdrag og 2,5 prosent i renter = 5 prosent), vil det gje ein årleg kapitalkostnad på 1,250 mill. kr.

Dette er ein differanse på ca. 2 mill. kr. på dei 3,3 mill. kr. som rådmannen har lagt fram. Kva som er rett er ikkje råd å seie.

Men Skram skole må gjerast noko med dersom den skal brukast i framtida.

Så til det aller viktigaste: Korleis vil dette verke inn på både barna og foreldra sine kvardagar?

Det er summen av dette som gjer at Vågsøy Sp og fleire ikkje ser det formålstenleg å endre dagens skulestruktur.

Tre barneskular meiner vi er den dårlegaste løysinga.

Ein felles skule for heile kommunen er den nest dårlegaste løysinga.

Å legge ned Bryggja skule 1,5 år før dei vert ein del av Stad kommune, vil vere eit nytt stort overgrep. Dette er meiningslaust og vil ha store negative konsekvensar på sikt.

Vi har ein svært god oppvekstsektor i Vågsøy kommune med dagens struktur. Kvifor skal ein på død og liv endre på noko som fungerer?

Ved å gå for tre skular, vil Skram skole vere overfylt og ein har ikkje plass til fleire. Dette betyr at ein verken kan legge til rette for fleire tomter eller nybygging av bustader. Verken i skulekretsen som høyrer til i dagens Skram eller Holvik.