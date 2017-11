Dette innlegget er skrevet av kommunestyrepresentant Rolf Domstein (H) i Vågsøy:

Vil der være kommunale ledere i Måløy om ti år?

Etter det siste møtet i fellesnemda for Kinn er mitt svar: Neppe!

Fellesnemda diskuterte hva som skal ligge i begrepet delt kommunesenter i intensjonsavtalen. Det eneste rådmannen og flertallet i nemda var villig til å forplikte seg til, var at rådmannen skal ha hybel i Måløy. Andre ledere kan bo og arbeide der de vil. All kommunikasjon skal foregå på nett og video. Med fare for å bli tatt for å være gammeldags, tror jeg det vil være svært krevende å bygge opp gode og kompetente fagmiljøer med en slik organisering. Jeg hadde forventet at vi hadde valgt ut noen fagområder som skulle ledes og organiseres fra Florø, og noen fra Måløy.

Alle nye lederstillinger som ikke er knyttet til enkelte institusjoner, skal utlyses med både Måløy og Florø som kontorsted. Det bor dobbelt så mange mennesker i Flora som i Vågsøy. Statistisk sett vil det være dobbelt så mange søkere som ønsker å bo og jobbe i Florø som i Måløy. Jeg er derfor redd for at det etter en viss tid vil være få eller ingen kommunale ledere igjen i Måløy.

Jeg er overrasket over at representantene fra Flora ikke ser at det nå er viktig å bygge tillit blant innbyggerne i Vågsøy. Slike vedtak bidrar bare til å øke motstanden mot Kinn kommune. Det overrasker med imidlertid enda mer at to av representantene fra Vågsøy, Kristin Maurstad og Edvard Iversen, også stemt med flertallet. Nå skal saken behandles i begge kommunestyrene før den går tilbake til fellesnemda. Det skulle gi alle en mulighet til å tenke seg om.