Dette innlegget er skrevet av Ingrid Anita Malmin Nordpoll for styret i Skavøypoll Skulemusikkorps. Innlegget stod på trykk i Fjordenes Tidende tirsdag 7. november:

Lader opp til julemesse og førjulstid

Med varme og gode minner fra sommerens korpstur til Calella i Spania, har høstsesongen fått et første møte med julemusikk for både musikanter og drillere. En høst er alltid full av forventning om hvordan dette året blir. Noen av våre eldste avsluttet sin innsats i korpset etter mange år og nye ville starte. Med en gjeng på 11 nye aspiranter var det stas å starte et nytt semester. Denne høsten er korpset godt i gang med samarbeidsprosjekt med både Holvik og Vågsøy skolekorps. Flott å få samles til både musikalsk og sosialt fellesskap.

Det er mange flotte fritids- og musikkaktiviteter i kommunen vår, og vi ønsker og fortsette å være et tilbud som gir glede, kunnskap, mestring og fellesskap. For å ha lyst til å være med er det viktig med noe spennende også utenfor gymsal og nærmiljø, og årets tur til Festivalen i Calella var en tur med flotte opplevelser på alle vis.

Som alle vet er det avgjørende med årlige basarer og ulike dugnader fra foreldre og medlemmer, men uten sponsorer kunne denne sommerturen ikke vært gjennomført. Vi ønsker derfor å rette en stor takk til de firma som var med å sponset denne turen: Verlo, Toyota Nordfjord og Førde AS, Nor Seafoods AS, Pelagia AS og Selstad AS. I tillegg takker vi Local Host, Måløy Havneservice, Fjord Service, Advokatfirmaet Holvik & Angelshaug, Loge 107 Broen, Nordvestvinduet, Bilbody AS, Kara Transport AS, Ulvesund Elektro og Berge & Co.

Samtidig vil vi minne dere alle på at 2018 er Musikkorpsenes år da NMF er 100 år. Dere vil både se og høre alle korpsene i kommunen i ulike sammenhenger i tiden som kommer. Nå blir det mørkere ute og da er det bare å glede seg til konserter og julemesser i bygdene. Håper dere tar turen!