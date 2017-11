Dette innlegget er skrive av Finn Eikrem frå Svelgen:

Kinn kommune og folk i valg

Fra Fjordenes Tidendes aktuelt-side den 14. november i år ser man at kommunepolitikerene i Vågsøy ønsker en bedre definisjon av hva et delt kommunesenter betyr.

De er redde for en utarming av kommunens funksjoner og ønsker klarere rammer rundt dette. Det første tilbudet fra Florø kommune var et skambud og hadde nærmest et komikkens skjær over seg. Tilbudet om at rådmannen skulle bo på hybel i Måløy med eller uten kokeplate, og at kommunepolitikerne kunne sitte med PC og internett og e-post på hytta, på kafé.

Hvordan viktige saker for innbyggerne i Vågsøy da seriøst skulle få sine politiske saker til avstemning i Kinn kommune er uavklart. Her ble nok PC, e-post, internett brukt som et respektløst tilbud til Vågsøy.

Fordelingen av kommunestyrerepresentater er vel i dag, om ikke noe annet foreligger, at det i Florø er 31 representanter og i Vågsøy 27. Hvordan dette vil slå ut i Kinn kommune der Vågsøy har viktige kommunale saker er også uavklart. Vil dette styrke eller svekke lokaldemokratiet?

Det skal bygges et nytt rådhus i Florø, det er også andre investeringsprosjekt på gang frem til 2020. Med en kommunal lånegjeld på 1,34 milliard stigende til 2 milliard frem til 2002, vil behovet for økonomiske ressurser og folks skattepenger være stort. Hvordan Vågsøy som har en lånegjeld på 550 millioner så de kan få en lysere og bedre fremtid både kulturelt og sosialt i Kinn kommune er uavklart. Hvordan overføring fra staten vil slå ut når to kommuner blir til en er også uavklart.

Ordfører Maurstad (Ap), som er ivrig ved bruk av ordførerkjedet, har stemt for at dette er en ideell situasjon for Vågsøy. Med sin selvpålagte tro og interesse for Kinn kommune overkjører hun innbyggernes tidligere svar og syn på sammenslåing av kommune.

Dette er en farlig vei å gå fordi lokaldemokratiet blir nedvurdert, og personlige politiske seire blir viktigere enn lokalsamfunnets ønsker. I kommunestyret i Vågsøy er det nå en innrømmelse av at de kom for sent inn i prosessen med fordelingen av kommunale kontorer og oppgaver. Dette kan tyde på en viss treghet i det politiske system i Vågsøy.

Heldigvis er det slik at det er folket i valg som avgjør hvilken politiker og dermed hvilke politiske partier som best tar seg av innbyggernes ønsker og interesser.

I dag er det slik at to Ap-ordførere har en felles krystallkule som de to i lag ser en lysende fremtid i, og ideelle løsninger politisk, på tvers av hva folkemeningen tidligere har sagt.

Folk i valg må derfor stemme frem de politikere og politiske partier som vil ta vare på egen kommune og hjemsted.