– Det mest tjenlige er at rest-Vågsøy blir egen kommune

Dette innlegget er skrevet av Dagfinn Hessevik fra Raudeberg. Innlegget sto på trykk i Fjordenes Tidende tirsdag 12. desember:

En ikke-politikers inntrykk og refleksjoner

Under denne tittelen skrev jeg et innlegg som kom på trykk 21. mars i år. Min konklusjon var:

Ut fra dagens situasjon er det eneste tjenlige at Vågsøy kommune får bestå uendret, og så får vi håpe at Kommunaldepartementet vil innse at dette er den eneste gode løsningen.

Men med 16 mot 11 stemmer vedtok Vågsøy kommunestyre å innlede forhandlinger om en kommunesammenslåing med Flora.

Dette kan ha vært medvirkende til at folk i Bryggja-området ville ut av Vågsøy kommune, men var trolig så langt fra den eneste årsaken.

Dermed kan vi sitte igjen med et rest-Vågsøy med cirka 5.500 innbyggere på cirka 120 kvadratkilometer som kan bli sammenslått med Flora kommune med cirka 12.000 innbyggere på cirka 692 kvadratkilometer, om en ikke kan komme fram til noe bedre.

Med under 32 prosent av innbyggertallet, og lang avstand fra størstedelen av en mulig Kinn kommune, vil rest-Vågsøy i så fall etter all sannsynlighet komme til kort i det aller meste som skal bestemmes. Jeg ser med gru fram til at noe slikt skal bli en realitet.

Det kan innvendes at forhandlingsutvalget i Flora ikke har hatt en slik hensikt. Denne oppfatningen er gjerne riktig. Men hvis sammenslutningen blir foretatt, skal det årlig vedtas budsjetter for Kinn kommune. Da vil nok enhver politiker kjempe for interessene i sitt eget nærområde. Det må derfor påregnes at «kjøttvekta» vil telle, og at rest-Vågsøy dermed taper når ressurser skal fordeles. På den måten kan det bli nederlag i sak etter sak. Den logiske følgen av dette vil være at rest-Vågsøy som et tapende distrikt, blir utarmet.

Noen vil kanskje trekke den slutningen at Flora kommune er full av «store stygge ulver», og at vi er bedre tjent med kommunesammenslåing med Selje og Eid.

I denne sammenhengen er det verdt å minne om forhandlingene som fant sted tidligere i år. De som ikke har klart for seg hva som skjedde, bør bli minnet eller opplyst om at Vågsøy innledet forhandlinger med Selje som la fram krav som i realiteten innebar at alt, eller tilnærmet alt av administrasjon, fagpersonell med mer i en kommune bestående av Selje og Vågsøy, skulle lokaliseres i Selje.

Mot et slikt ufravikelig krav, er det grunn til å tro at Vågsøys forhandlere anså forhandlingssituasjonen som umulig. Logisk nok ble forhandlingene avsluttet uten resultat, og en kan ikke se bort fra muligheten for at dette var hensikten bak kravet.

Eid og Selje kom etter relativ kort tid fram til en avtale. Vågsøy ble tilbudt å slutte seg til denne avtalen uten endringer i det som Selje og Eid hadde blitt enige om.

Hendelsesforløpet er egnet til å etterlate seg et inntrykk av å være en regissert forestilling, satt i scene av noen som har grenseløse ambisjoner for sitt eget område.

Ved utgangen av mars i år fikk Vågsøy en invitasjon fra Selje og Eid om nye forhandlinger. Man kunne ha fulgt Senterpartiets linje ved å gå inn i slike forhandlinger, men det er grunn til å anta at det man hadde erfart i de tidligere forhandlingene med Selje, ikke fristet kommunestyrets flertall til nye runder.

Det er selvsagt hypotetisk, men en kan ikke se bort fra at representantene fra Selje og Eid ville ha brukt sin inngåtte avtale som mal, og at det derfor ville ha blitt en særdeles utfordrende oppgave for representantene fra Vågsøy å oppnå noe, siden de to kommunene allerede hadde fordelt alt imellom seg.

Etter dagens folketall vil en kommune bestående av nåværende Eid, Selje og Vågsøy ha et innbyggertall på cirka 14.900. Cirka 63 prosent av befolkningen i denne hypotetiske kommunen vil bo i Selje, Eid eller Bryggja-området. Blir en slik kommune en realitet, er det rimelig å anta at politikerne fra disse områdene vil bruke sitt flertall overfor rest-Vågsøy for alt det er verdt.

Sannsynligheten for at rest-Vågsøy blir gjenstand for utarming i en slik kommune, vil dermed være omtrent den samme som i en mulig Kinn kommune.

Min konklusjon er derfor omtrent den samme som i mitt innlegg den 21. mars:

Det mest tjenlige er at rest-Vågsøy blir egen kommune i framtida.