– Vi ynskjer alle ei god og fredeleg julehelg

Redaktør Erling Wåge hadde denne leiaren på trykk i Fjordenes Tidende fredag:

Kjære alle. Den store lysfesten i mørketida ligg framfor oss. For mange er dette den største høgtida i året. Heldigvis kan dei aller fleste av oss glede oss til den. Dei fleste har det dei treng og meir enn det. Mange skal feire på tradisjonelt vis med god mat, drikke, gåver i pynta heimar. Mange av oss skal vere saman med familie og vener.

Men det er dessverre mange i verdas rikaste og mest velorganiserte land som ikkje gler seg til jul og andre høgtider. Livet smiler dessverre ikkje til alle. Det kan vere ein vanskeleg familiesituasjon, nokon saknar nokon dei har mista, nokon strevar med sjukdom og mange er einsame. Vi kan alle bli flinkare til å sjå oss rundt: er det nokon som har behov for ei utstrekt hand? Om ikkje anna at vi bryr oss og spør korleis dei har det. Det kan gjerne ha like stor verdi som dyre gåver. Vi har heldigvis mange rundt oss som bryr seg og som gjer det vesle ekstra for andre. I desember er det mange som har tipsa oss om personar som fortener eit klapp på skuldra, og ei julestjerne for sin innsats. Vi har trekt ut nokre som får ei helsing frå oss.

I dag er det stas å sende ut juleavisa på 64 sider med mykje variert stoff for store og små. Håpar du finn noko som interesserer og engasjerer deg. Eg vil også takke deg for at du abonnerer på lokalavisa. Då er du med på å sikre at ytre Nordfjord og Bremanger kan ha ei avis som er oppteken av det som skjer i denne spennande regionen. Du sikrar at vi kan ha journalistar som formidlar det som skjer året rundt. Siste avisa i år kjem i romjula, torsdag 28. desember. I julehelga kan du lese nyheiter og redaksjonelle saker på nettavisa vår. Med dette så vil vi i Fjordenes Tidende ynskje alle, både lesarar og annonsørar ei god og fredeleg julehelg. God jul.