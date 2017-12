Meiner løfter vert brotne

Stortingsrepresentant Frida Melvær (H) frå Sogn og Fjordane og leiar i transportkomiteen, Helge Orten (H), frå Møre og Romsdal har skrive dette lesarinnlegget:

Ap bryt vegløfta

Nyleg la Arbeidarpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2018. Etter Ap sine vegløfte for Sogn og Fjordane i valkampen forventa vi mange vegkroner frå den kanten.

Likevel er det ikkje éi krone meir til veg i Ap sitt forslag til budsjett. Dette trass i at partiet foreslår å auke skattar og avgifter for norskeigde verksemder og folk flest med over 8 milliardar kroner.

I valkampen lovde Ap fleire milliardar meir enn regjeringa til å skunde på mange store vegprosjekt. I Sogn og Fjordane lovde dei å skunde på E39 Byrkjelo-Sandane, E39 Bogstunnelen-Gaular grense og E39 Nerøydalen. Både Strynefjellet og Vikafjellet stod også på lista. No har det blitt underleg stilt. Vi kunne ikkje love like mykje fordi vi var ærlege på at dei pengane ikkje var til stades, og vi er opptatt av at vi kan halde dei løfta vi gir.

Vi åtvara alt våren 2017 om Arbeidarpartiet sin overbodspolitikk ved handsaminga av Nasjonal Transportplan, der dei sette av 5,1 milliardar kroner i første periode til ei mogeleg framskunding av totalt 27 prosjekt. Denne framskundinga ville ha kosta 55 milliardar, ikkje 5 milliardar. Dette var i seg sjølv eit oppsiktsvekkande og lite realistisk grep, sidan prosjekta på langt nær var fullfinansierte. No ser vi resultatet. Det var berre tomme løfte.

Vi synest Ingrid Heggø bør svare på kvifor dei ikkje følgjer opp det dei lovde veljarane? Slike valkamputspel undergrev Nasjonal Transportplan som planleggings- og prioriteringsverktøy. Fordi det er heilt sentralt at dei løfta som blir gitt vert følgt opp i dei årlege budsjetta. Når Arbeidarpartiet ved første korsveg vel å oversjå sine eigne valløfte, er det nye og uheldige takter frå det gamle styringspartiet på venstresida.

Høgre og Frp har styrka veg-satsinga. I vårt budsjettforslag for 2018 auka vi samferdslebudsjettet med 4,1 milliardar. Kvart år sidan regjeringsskiftet har samferdsle vore eit satsingsområde, og budsjettet for 2018 er over 60 prosent høgare enn i 2013. Statsbudsjettet for 2018 gir eit godt grunnlag for ein vidare opptrapping og gjennomføring av Nasjonal Transport- plan 2018–2029. Ein plan som er den mest ambisiøse nokon sinne, og som har ei total ramme på meir enn 1.000 milliardar kroner over 12 år.

Dette vil merkast over heile landet, også i Sogn og Fjordane. Bygging av Stad skipstunnel vil gi tryggare og raskare sjøfart for kystnæringane og vil legge til rette for ein sterkt bu- og arbeidsregion på kysten av Nordvestlandet.

Det er også ei god satsing på E39. Arbeidet på Bjørset–Skei held fram, og nye delstrekningar som Myrmel-Lunde, Bogstunnel og utbetring av flaskehalsane mellom Byrkjelo og Sandane står for tur.

Det kjem også planleggingsmidlar til strekninga mellom Bringeland og Vassenden i tillegg til at planarbeidet på strekninga Byrkjelo-Grodås held fram.

Vårt fylke har mange vegstrekningar som er utsette for ras, og ei kraftig satsing på rassikring av riksvegar og fylkesvegar vil gjere det tryggare og enklare å ferdast i Sogn og Fjordane. Dei store rassikringsprosjekta i Kjøsnesfjorden og Våtedalen ligg inne, og Sogn og Fjordane har fått ein vesentleg større del av rassikringspotten til fylkesvegar enn noko anna fylke. Vi trur også at mange har merka seg det store løftet på asfaltdekke som har blitt utført på riksvegane i fylket i 2017.

Heilskapen i dette er ei god og offensiv samferdslesatsing for Sogn og Fjordane.

Dette vil merkast i folk sin kvardag, gje større bu- og arbeidsmarknadar og styrke konkurransekrafta til verksemder i Sogn og Fjordane. I tillegg vil Høgre halde trykket oppe for å vedlikehalde vegane betre, og for å halde kostnadane nede – noko som er avgjerande for at løfta i transportplanen kan overhaldast.

Det siste gjer vi særleg ved å gjennomføre nødvendige reformer på transportfeltet. Reformer som venstresida har vore imot. Eit godt eksempel er vegselskapet «Nye Veier», som ifølgje selskapet kan bidra til å spare samfunnet for 30 milliardar i kostnadar over 12 år.

Framover vil vi også gjennomføre ei jernbanereform, som skal gi eit betre tilbod til togpassasjerane. I sum skal dette gje Noreg ein langt betre infrastruktur enn den vi tok over i 2013.