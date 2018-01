Meninger

Ansvarleg redaktør Erling Wåge i Fjordenes Tidende har skrive dette svarinnlegget til Edvard Iversen:

Denne gongen fokuserte vi på dei unge

Vågsøy Venstre og Edvard Iversen er skuffa over Fjordenes Tidende. I eit lesarinnlegg prøver han å skape inntrykk av at vi ikkje har brydd oss med å dekke opninga av den nye ungdomsskulen i Måløy. Han meiner lokalavisa har svikta. Iversen og Vågsøy Venstre har ikkje eit einaste positivt ord å seie om reportasjane, bildeseriane og videoane vi har publisert på nett og papir under heile vedtaksprosessen, byggeprosessen og ikkje minst i desember og no i januar når den nye flotte skulen var ferdig.

Iversen er mest oppteken av at vi ikkje var til stades då han sjølv og dei andre lokalpolitikarane fekk sjå at ordføraren klipte snora på arrangementet som skulle markere ei offisiell opning. I tillegg til politikarar var, etter det vi har fått opplyst, kommuneleiinga, representantar frå entreprenøren, nokre av dei tilsette og elevrådet til stades på denne festen. Dei fleste elevane var ikkje inviterte. Dersom Edvard Iversen og Vågsøy Venstre er opptekne av dei unge kvifor stiller han ikkje i staden spørsmål ved dette? Er ungdom noko han og partiet berre brukar i festtalar?

Fjordenes Tidende har vore alle stadar der vedtaka om ungdomsskulen og fleirbrukshallen har vore fatta. Vi var der då elevane markerte siste skuledag ved den gamle skulen, då rivinga av den gamle starta og då den nye skulen sto ferdig. Vi har vore tett på byggeprosessen med fleire reportasjar og videoar både i papiravisa og på fjt.no.

Både underveis i bygginga og då skulen var ferdig fekk Fjordenes Tidende rektor Kåre Bakke til å vise fram skulen til våre lesarar. Vi ville vise fram den nye flotte storstova og laga nettreportasje og video av heile skulen centimeter for centimeter. Vi laga også reportasjar i papiravisa.

Så valde vi å ha fokus på dei tilsette som har fått ein ny og fantastisk arbeidsplass då dei hadde sin første arbeidsdag der like før jul.

Hovudsatsinga vår la vi til den første dagen då elevane kom på skulen. Det enda opp med 14 heilsider i Fjordenes Tidende med mange saker og foto, samt fleire nettsaker.

Vi snakka med dei unge som har fått eit nytt og topp moderne læringsanlegg. Vi fekk høyre korleis dei opplevde møte med den nye skulen. Politikarar må priorietere. Det må også vi av og til. Denne gongen valde vi ungdommen. Vi ville snakke med brukarane, både elevar og lærarar. Vi ville få dei som er framtida, og som no har fått det beste utgangspunkt for læring, fram i lyset. Vi ville late dei som skal ha arbeidsdagane sine her, både lærarar og dei som skal lære, vere midtpunktet. Det har vi fått mange positive tilbakemeldingar på. Både lærarane og elevane skrytte uhemma om det nye læringssenteret, og vi har fått skryt for dekninga vår.

Edvard Iversen og Vågsøy Venstre meiner vi svikta når vi denne gongen fokuserte på ungdommen og framtida i staden for å vere til stades for å ta bilete av ordføraren og politikarane, som vi følgjer tett heile året.

Denne ytringa kjem samstundes med at Vågsøy kommune står midt i ein av dei mest sentrale og engasjerande debattane på fleire tiår. Edvard Iversen er ein av fire representantar frå Vågsøy i fellesnemnda for Kinn kommune. Kun to av desse, deriblant Iversen, er positive til samanslåinga med Flora kommune. Over 1.500 personer har skrive under på at dei ønskjer meir informasjon rundt samanslåinga og mange etterlyser svar på kvifor Vågsøy vil vere tent med ei samanslåing med Flora. Når Edvard Iversen først vel å forfatte eit lesarinnlegg i Fjordenes Tidende, så er det for å kritisere lokalavisa i staden for å forsøke å forklare innbyggjarane kvifor Vågsøy si framtid ligg i Kinn kommune.

Det får vi ta til etterretning, og så får folk flest vurdere om det er Edvard Iversen og Venstre, som kritiserer Fjordenes Tidende, eller om det er vi, som fokuserte på ungdommen og ikkje på dei etablerte politikarane, som har svikta.

Vi gratulerer alle med ny skule!