Reagerer på dekning

Meninger

Edvard Iversen fra Vågsøy Venstre har skrive dette lesarinnlegget:

Fjordenes Tidende dekket ikke den offisielle åpningen ungdomskulen

Det er med stor forbauselse jeg oppdager at lokalavisen ikke var tilstede onsdag 17. januar under den offisielle åpningen av kommunens nye og flotte ungdomskule. Det er 52 år siden den forrige skolen ble tatt i bruk, så dette er sannelig ikke hverdagskost. Det er derimot en historisk begivenhet for kommunen som burde ha vært dokumentert når ordfører foretok snorklipping og helsingstale. Inviterte gjester og flotte ungdommer fremførte gode innslag, som krydret kvelden til en stilfull åpning. Redaktøren opplyser at de måtte prioritere annerledes, i sannhetens navn var de andre ting i fredag- og tirsdagsavisen som kunne ha ventet.

Jeg er godt klar over at Fjordenes Tidende tidligere har dekket ungdomskolen med flere reportasjer og video.

At over 220 elever fra hele kommunen og nærmere 40 ansatte opplever dette som en stor begivenhet og flott skole, fenger ikke lokalavisen nok. En offisiell åpning skjer kun en gang, dette prioriterte Fjordenes Tidende ikke høyt nok. Det blir kanskje 40 år til neste gang. Dette var en gladsak for de som var tilstede, som skulle ha vært formidlet ut til folket. Etter min mening sviktet lokalavisen.