Meninger

Dette innlegget er skrive av Stein Robert Osdal, ordførar i Selje og Alfred Bjørlo, ordførar i Eid.

Når naboen vert fienden

Det var trist og urovekkjande å lese innlegget frå kommunepolitikar Torstein Hagen i Vågsøy i Fjordens Tidende 26/1.

Innlegget er eit samansurium av konspirasjonsteoriar og mistenkeleggjering av politiske kolleger både i eigen kommune og i nabokommunane - henta rett ut frå lause lufta.

Det er reint oppspinn at Selje og Eid har arbeidd for å legge ned tannklinikken i Vågsøy. Vi meiner og har meint at det bør vere tannklinikk i Måløy.

Det er fri fantasi og direkte løgn at vi har ønskt å legge ned dei vidaregåande skulane i Måløy og Stryn og samle all vidaregåande opplæring i Eid. Den vidaregåande skulen i Måløy er viktig både for Nordfjord og heile Sogn og Fjordane.

Påstandene om kamp mot Kystvegen og utilbørleg innblanding i prosessen om Bryggja er også henta rett ut frå lause lufta. På Bryggja var det folket som sa sitt klare syn, og folkeviljen departementet la avgjerande vekt på - slik det skal vere etter norsk lov.

Rykte og falske påstander er vanskelege å verje seg mot. Tidlegare president Lyndon B. Johnson i USA ba ein gong pressesekretæren sin setje ut rykte om at motkandidaten hans i senatorvalget i Texas hadde hatt seksuell omgang med dyr på garden sin. «Men vi vil aldri kunne prove at han har gjort det», innvende pressesekretæren. «Det veit eg», svarte Johnson. «Eg vil berre høyre han nekte for det».

Litt av den same kjensla får vi når vi no må ty til Fjordenes Tidende for å nekte for absurde, løgnaktige påstander om at vi har arbeidd for å legge ned det som finst av offentlege tenestetilbod i Måløy. At slike påstander blir spreidde, også av andre leiande politikarar i Vågsøy som deler Hagen sitt innlegg på Facebook, synst vi er trist og unødvendig. Men rykter og løgn kan heller ikkje få stå uimotsagt når dei først er fremja av ein folkevald politikar i Vågsøy, og blir spreidde ukritisk på Facebook.

Vi ønskjer oss eit godt samarbeid med våre naboar i framtida. Ei positiv utvikling på kysten må vi skape saman. Stad skipstunnel vil løfte regionen. Turisme, maritim og marin næring er i vekst. Dette må Stad kommune og Kinn kommune jobbe saman om.

Diskusjon kan vi ha. Debatt om Kinn og Stad kommune tar vi. Men vi ventar saklege innlegg med korrekte fakta. Ikkje konspirasjonsteoriar som er tatt rett ut av lause lufta.

Vi vil etter å ha lest dette ta kontakt med ordføraren i Vågsøy for å høyre om ho deler Hagen sine synspunkt, og kva ho tenkjer om vidare handtering av det klimaet dette innlegget skaper på vegne av det politiske miljøet i Vågsøy.