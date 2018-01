Meninger

Torstein Hagen fra Kvalheim er fyrste vara for Vågsøy Venstre i kommunestyret. Han har skrive dette lesarinnleget:

Vågsøy i Kinn. Greitt og ugreitt på vegen inn.

Først: Slik denne saka står no, er det nødvendig at det blir sagt klart ifrå om hendingar og forhold som innbyggjarane i aller største grad må kjenne til. Eg vil at vi skal ha eit godt forhold til nabokommunane våre, med samarbeid og samhandling til felles beste. Då må vi klarne lufta, og det i form av å seie tydelig ifrå når ting ikkje er greitt.

Og, heldigvis, i eit trygt og fritt demokrati som vårt, med stor vekt på openheit, vil eventuelle feilaktige eller ufullstendige opplysningar under her, når som helst kunne bli retta eller supplert av dei som veit betre.

Så: Ettersom kommunereformarbeidet utvikla seg i stadig nye og uventa retningar, sat vi her i Vågsøy i ein situasjon der vi ønskte å slå oss saman med andre kystkommunar, men der det eine alternativet etter det andre, av ulike grunnar gjekk stang ut. Alle fekk vel til dømes med seg at representanten Oldeide i Rødt, som folkevald kommunestyrerepresentant for Vågsøy, reiste til folkemøtet i Selje og frårådde dei på det sterkaste å ikkje slå seg saman med oss. Dokke kjem til å bli slukt, sa han!

Som vi veit, vart det fleirtal mot oss i folkerøystinga etterpå. Gratulere Oldeide! Godt jobba! Slikt byggjer sjølvtillit kan ein skjønne, og slik skaper ein entusiasme, fellesskap og optimisme, og trua på ei positiv utvikling. Og med slik suksess er det vel ingen grunn til ikkje å stå på vidare.

Korleis saboterer neste alternativ? Jau, underminere den demokratisk oppretta Kinn kommune, der sjølvsagt alle lover og reglar har vore styrande for prosessen både lokalt og hos sentralmyndigheitene. Med gode hjelparar er det berre å køyre på. Omkamp på Stortinget! Ikkje berre vil han ha endå ei folkerøysting, den skal også vere bindande for han!!! Som demokratisk vald representant i Vågsøy kommunestyre, og som altså allereie har vore svært delaktig i å sabotere mogleg samanslåing med kystkommunen Selje, abdiserer han frå ansvaret sitt, nemleg å setje seg så grundig inn i saka at han, alle viktige omsyn tekne i betraktning, kan gjere det beste valet for kommunen han er vald til å vere med å leie. Han melder seg rett og slett ut. Det å tru at alle med stemmerett set seg så grundig inn i saka, at dei faktisk kjenner konsekvensane av valet sitt, er vel i meste laget optimistisk? Andre tilsvarande utfordringar til dømes innan bioteknologien er eg takksam for at folk med betre kunnskapar og innsikt enn meg handterar.

Dette er ikkje greitt Oldeide.

Har vi så gode alternativ til Kinn? Å stå åleine?

Vågsøy utan Bryggja er ikkje utreda. Det nye inntektssystemet er innført. Det er det som verkar no. Dei som har set seg inn i saksutgreiinga til rådmann Leite i den siste budsjetthandsaminga, har fått med seg at vi – Vågsøy – ikkje har fleire pengar på fond, ingen fleire pengar i banken. Ingenting! Dersom uventa utgifter skulle dukke opp, til dømes ein tungt pleietrengande pasient, må vi låne pengar til drift.

Ved hjelp av nokre tekniske føringar av pensjonsfond og liknande klarte ein så vidt å balansere 2018- og 2019- budsjetta, men så kjem det endå større utfordringar i 2020 og 2021. Det går altså ikkje så bra med oss åleine. Er vi så på rett veg, eller blir dette ei styrt avvikling?

Finns det andre alternativ? Stad?

Kommunesamanslåing må byggje på gjensidig respekt og tillit mellom kommunar som vil kvarandre vel. Då er det ikkje greitt at ordførarane i Eid og Selje aktivt har arbeid for å legge ned den fylkeskommunale tannklinikken i Måløy. Eid har sitt jo sitt eige kontor. Brukarane av tenestene i Måløy er først og fremst sørlege delen av Selje kommune med Flatraket som største, heile Vågsøy, også mange på Bryggja, og i alle fall delar av Bremanger. I tillegg til at det vert sikla etter naboar sine altfor få fylkeskommunale arbeidsplassar, vil alle dei nemnde innbyggjarane få vesentleg lenger veg til viktige offentlege helsetenester. Det å få vite at eins eigen ordførar er med på å utarme naboar og forringe tannhelsetilbodet, også for eigne innbyggjarar, må vere skuffande.

Kva kan så motivet vere for dette ransforsøket? Vel, det er jo iallfall mange butikkar på Eid som nok veldig gjerne vil få auka omsetjing, når foreldre frå ytre først må til Eid. Genialt tenkt, vil sikkert nokre seie. Men kva får Selje ut av det? Og kva med Bremanger?

Dette er ikkje greitt! Det er ikkje greitt i heiltatt, at naboar ikkje unner kvarandre nærleik til, i det minste heilt grunnleggande helsetenester. Dette må det seiast ifrå om. Innbyggjarane skal vite kva som foregår.

Og så: Noko av det første som skjedde etter at kystkommunen Selje gjekk saman med ikkje-kystkommunen Eid var å starte å arbeide for flytting av Kystvegen vekk frå kysten!!! Kan dette vere det beste for folk nettopp på kysten?

Under første felles samling mellom kommunestyra i Selje og Eid, i Fosnavåg, den same dagen døra igjen vart opna for forhandlingar med Vågsøy, og der det skulle kunne forhandlast om alt på nytt, vart, om kvelden, planar om å samla all vidaregåande opplæring på Eid, eit tema. Leiande Eid-politikarar ytra at første må vi få lagt ned Stryn vidaregåande skule, så systematisk plukke tilbod frå dei andre, Firda og Måløy. Altså: «Make Eid great!» Tenk om alt kunne flyttast til Eid! Tenk om alle flytta til Eid? Ein berusande tanke, eller?

Dette bør alle merke seg! Dette er ikkje greitt!

Eg har også sjekka her og der om kva rolle ordførarane i Eid/Selje har hatt i saka om grensejustering av Bryggja. Og ikkje uventa finn eg både det eine og det andre. Når ein spør seg kvar ein må vere på plass, for å kunne påverke i ein slik prosess, finn kanskje lesaren sjølv nokre svar? Utan deira aktive rolle, stort sett rundt over alt, hadde nok ikkje kommunalminister Sanner sagt at det hadde vore ei så vanskeleg sak å avgjere. Tenestene er nærast i Vågsøy. Dei fleste arbeider i Vågsøy. Ungar og ungdom deltek mest i aktivitetar i Vågsøy. Kva kan det så vere statsråd Sanner opplevde som så vanskeleg? Eller kanskje heller: Kven var det som gjorde denne avgjerda så vanskeleg for han? Ja, kven kunne det vere?

Og etterpå kan ein jo undre seg over korleis Stad kommune vil kunne klare å innfri dei store forventningane innbyggjarane på Bryggja må ha fått, til nærleik og kvalitet på kommunale tenester. For, dette må jo bli betre enn det dårlege tilbodet dei har/hadde i Vågsøy, nærast omsorgssvikt kan ein få inntrykk av. Økonomien i Stad får vel også sine store utfordringar. «Ja, klart det! I frå dag ein!». seier politikarar som står midt oppi det, ja kanskje hamnar vi – Stad - rett i ROBEK-registeret? Så merkar eg meg jo også auka uro i Selje sør, om det no skal verte slik at Bryggja kjem først i prioriteringar internt i Stad kommune. Eg unner innbyggjarane både på Bryggja og i Stad det beste, men dei økonomiske rammene er nok minst like tronge og utfordrande der som i mange kommunar elles i landet.

Oppleving av makt har ofte blitt samanliknast med ei god rusoppleving, ein vil oppleve meir av det. Og som til dømes ordførarar kan ein nok vere så dyktig, og sitje i så mange gunstige posisjonar, og ikkje minst ha så mange kontaktar, at ein kan vinne mange slag. Men så likevel måtte sjå i auga at ein faktisk kan tape krigen, - eller som her, freden. Ein misser altså nødvendig tillit og respekt, nettopp det som må vere basisen for samarbeid og utvikling med gode naboar som vil kvarandre vel. Så kan kanskje respekt og tillit over tid kunne opparbeidast på nytt. Det håpar eg, men skepsisen kan allereie ha slått rot. Mange i Vågsøy, og kanskje i andre kommunar, følgjer nok ekstra nøye med framover.

Eg syns ikkje dette er greitt. Difor må det seiast ifrå. Det er rett og slett trist. Lite tyder difor på at Vågsøy kan få til nokon god avtale med naboar som har utsett oss for slikt. Og difor er ikkje Stad kommune eit alternativ for oss i Vågsøy, meiner eg.

Og så til slutt: Med den dårlege stemninga eg opplever det no er mellom dei politiske grupperingane i Vågsøy, er det etter mitt syn ein frigjerande tanke å kunne riste dette av oss, og at vi så saman kan starte den spennande reisa mot noko heilt nytt.

Så då står eg altså igjen med det beste, og etter mitt syn, det einaste ansvarlege alternativet: Kinn kommune – eit kraftsenter på kysten!