Sabotasje?! Alvorleg talt, Torstein Hagen!

Meninger

Torstein Hagen, 1. vara i Vågsøy kommunestyre for Venstre, går hardt ut mot meg og Raudt i eit innlegg i Firdaposten og FjT. Eg blir skulda for å ha sabotert slik at Selje ikkje kom i lag med Vågsøy. Og korleis fekk eg til det? Jau, ved at eg deltok på folkemøte og var kritisk til samanslåinga av Vanylven, Selje og Vågsøy. Eg deltok på folkemøte etter oppmoding frå ordføraren. Meiner du Hagen at eg ikkje skulle ha deltatt? Er du like mykje imot at folkevalde herifrå reiser til Florø for å snakke opp Kinn? Eller at Flora-politikarar kjem til Vågsøy for å snakke opp Kinn? Kanskje det rett og slett er slik at eg har feil meiningar og då bør eg helst halde stilt.

Så når folket i Selje med stort fleirtal sa nei i folkerøystinga der så var det altså eg som på magisk vis hadde forleda folk til å handle heilt imot deira eige beste. Ventar du å bli teken alvorleg når du kjem med slikt Torstein? Meiner du verkeleg at å delta på eit ope folkemøte og seie meininga si kan kallast sabotasje? Eg og Raudt har no i alle fall den tiltru til folk både i Selje og andre stader at dei kan vurdere sjøl, både det som kjem frå meg og andre. Men då må dei:

1. Få lov å seie meininga si. Og den beste måten å gjere det på er gjennom ei folkerøysting

2. Dei folkevalde må lytte til det rådet dei får frå folket.

Og der gjer eg i følgje Torstein den store feilen å erklære at Raudt vil følge det rådet vi får frå folket. Det synte vi i praksis då vi følgde folkets råd i Vågsøy og gjekk inn for alternativet med Vanylven, Selje og Vågsøy. På tvers av det vi sjølve meinte i saka. Det fekk vi i Raudt mykje skryt for. Både frå folk «i gata» og frå dei andre folkevalde. Eg kan ikkje hugse anna enn at også Venstre var nøgd med det. Var det kan hende fordi vi då enda på same standpunkt som Venstre hadde til samanslåinga? Eg står trygt på at dette er eit godt prinsipp: Når ein spør folket om råd så bør ein også følge det rådet ein får. Dette var for øvrig også det krystallklare svaret frå din partifelle og ordførar i Vanylven, Lena Landsverk, då ho vart spurd om ho ville følge folkets råd i deira folkerøysting.

Vågsøy Venstre har eit anna syn.

• Dei er imot folkerøysting fordi dei har ikkje tiltru til at folket kan ta stilling til ei så viktig sak.

• Dei meiner at ei telefon-utspørjing av nokre få hundre er meir representativt enn ei folkerøysting. (Kvifor desse tilfeldig utplukka intervjuobjekta er så mykje betre kvalifiserte til å meine noko om saka enn heile befolkninga har dei til gode å forklare)

• Når folket har gjeve eit klart råd, anten på den eine eller den andre måten, så vil Venstre suverent sjå bort i frå dette rådet. Vel og merke viss det ikkje samsvarer med det partiet allereie har som stanpunkt.

Du kjem med mange andre skuldingar i innlegget Torstein. Ei av dei er at eg ikkje set meg grundig inn i saka. Raudt og eg har fått høyre både det eine og det andre gjennom årenes løp. Heilt sikkert både berettiga og uberettiga. Men at vi ikkje evnar å setje oss inn i sakene, det er det heller sjelden vi har fått kritikk for. Aldri, når eg tenkjer nøye etter.



Du skriv i starten av innleggt ditt at du gjerne vil «vi skal ha eit godt forhold til nabokommunane våre…» Syns du verkeleg at du bidreg til dette når du kallar deira praksis for «ransforsøk»? Raudt Vågsøy skal love at vi vil stå i lag med alle som kjempar både for Måløy Vidaragåande skule og tannhelsetilbodet i Vågsøy, men når ein strør rundt seg med ord som ransforsøk, sabotasje og underminering, då står ein i stor fare for å ikke bli teken alvorleg.

Så til slutt: Forsøk på politisk heilgardering blir fort gjennomskua. Når du skriv i innlegget ditt at eventuelle feilaktige opplysningar du måtte komme med heilt sikkert vert korrigert av andre som veit betre, er det for å bruke ditt eige uttrykk, ikkje greitt. Ikkje greitt i det heile. Dersom du vil ytre deg om ei sak offentleg bør du gjere det du kan for å finne ut kva som rett FØR du ytrar deg. Å kritisere meg for å ikkje setje meg inn i saka samstundes som du sjøl har ei så omtrentleg haldning til eigne utsagn må vel vere eit klassisk døme på å møte seg sjøl i døra?