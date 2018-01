Meninger

Olav Sølvberg fra Måløy har skrevet dette leserinnlegget:

«Når naboen vert fienden»

Jeg går ut fra at det er Osdal/Bjørlo selv som har satt overskriften i dette leserinnlegget som er et svar til Torstein Hagens innlegg. Hvis det er slik, kan jeg forsikre de herrer ordførere om at jeg aldri har hørt noen fra Vågsøy (heller ikke Torstein Hagen) kalle hverken Selje eller Eid for våre fiender. Så dette må bero på en stor misforståelse. Men hvis det er så at dere insisterer på at dere føler dere som våre fiender, så må vi da begynne å se oss rundt om vi har vært utsatt for noe angrep.

Osdal og Bjørlo kommenterer ganske konkret enkelte påstander i innlegget, men når det kommer til Bryggja så sier man bare i en bisetning at dette var «folkevilja» på Bryggja. For meg blir dette svaret altfor kort. Når dere kritiserer Hagen , så synes jeg dere selv må være uttømmende og ærlige om Bryggjas exit. Det er jo mange som prater. Jeg er lei meg for at Bryggja skal forlate oss. Jeg holder på å samle stoff til en større artikkel (hvis den da blir ferdig) om initiativ, om roller til forskjellige aktører i vår kommune, andre kommuner og fylket, hva de visste om skole, økonomisk oppgjør, osv. Det hadde derfor vært greit å få en noe mer fullstendig beskrivelse.