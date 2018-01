Meninger

Kommunestyrerepresentant Ørjan Kvalheim (H) fra Kvalheim har skrive dette lesarinnlegget:

Ein folkevalt sitt dilemma

Vi som er folkevalde er no inne i det nest siste året av vår fireårige kommunestyreperiode. Eg er eit av dei nye ansikta i lokalpolitikken, og eg er ein av dei 8 representantane i Vågsøy Høyre. Perioden har vore prega av store og viktige saker og dessverre litt for mange konfliktar. Sjølv om det har vore utfordrande har det likevel vore både lærerikt og på sett og vis gjevande. Eit godt eksempel på det, er at eg her om dagen fekk med meg opninga av den nye flotte ungdomsskulen, som eg var med på å vedta i starten av perioden. Og som eg synes det er all grunn til å vere stolt av!

Eg har lyst til å seie at eg ikkje tek lett på den oppgåva det er å vere ein folkevalt. Eg er nok ikkje den som stikk nasa lengst fram i media eller som kommenterer flittig alle innlegga på Facebook. Men eg har absolutt brukt tid på politikken og engasjert meg på andre måtar. I det siste har spørsmålet om ja eller nei til Kinn og kravet om folkeavstemming kverna i hovudet på meg.

Eg har stilt spørsmålet om det er riktig å la folket bestemme i denne saka og om det i det heile teke er riktig å bruke folkeavstemming i eit spørsmål om kommunesamanslåing.

Eg har nærma meg dette spørsmålet ved å ta del i diskusjon på gruppemøter og folkemøte og søkt informasjon om temaet i media og på nettet. Og ikkje minst ved å diskutere med både partikollegaer, venner og rett og slett folk her i kommunen som eg har respekt for og som eg synest det er fornuftig å lytte til sidan dei har meir erfaring enn meg i politisk arbeid, eller berre i kraft av å vere ein generasjon eldre enn meg sjølv.

Det er eit faktum at vi bur i eit land der vi har eit såkalla representativt demokrati. Det betyr at vi som sit i kommunestyret er valt av folket og representerer folket. Og at vi plikter å sette oss inn i saker, opptre samvitsfullt og etter beste evne gjere ei grundig vurdering.

Så er det slik at i denne saka om kommunereform har Stortinget gjeve kommunane eit mandat til å arbeide for kommunesamanslåing. Vel og merke etter å ha lete folket få moglegheit til å seie si meining. Men til slutt er det vi som er valt og vi som må ta avgjerdene og stå for dei.

Ved ei folkeavstemming er det ingen innbyggjarar som i etterkant stillast til ansvar. Det er heller ikkje noko system for å sikre seg at dei som stemmer har satt seg inn i temaet og nøye vurdert for eller i mot og forstår konsekvensen av valet sitt. Dersom ei folkeavstemming skulle resultere i at vi igjen blir ståande aleine kven skal då ta ansvar for den svekka kommuneøkonomien og for dei kutta som vi etter all sannsynlegheit må gjere, eller dei investeringane vi må droppe? Og for å vere konkret til dømes svare for at vi ikkje har råd til ein ny fløy på Kulatoppen Omsorgssenter?

Og dersom fleirtalet seier nei til Kinn. Kva vert neste steg? Skal vi søke folket til råds om det og? Skal vi rett og slett foreta ei kvalitativ undersøking der kvar einaste innbyggjar vert intervjua og får seie si meining? Skal vi sende friarbrev til Stad eller til Bremanger? Skal vi i det heile teke fortsatt ha ei sterk kystkommune som målsetting eller skal vi tenkje heile Nordfjord? Skal vi ha folkeavstemming med tanke på dei moglegheitene som finns? Eg berre spør.

Det er ei veldig vanskeleg avgjerd vi som folkevalt no står ovanfor? Skal vi med den informasjonen og kunnskapen vi har tileigna oss ta eit val på vegne av veljarane våre og innbyggarane våre? Eller skal vi rett og slett la folket få avgjere?

Det er min påstand at slike ja-nei spørsmål ofte gir eit 50 – 50 resultat dersom det er dei einaste alternativa. Sjå berre på folkeavstemminga i Gloppen og Eid. I Gloppen var det 50,8 prosent som stemte nei, medan i Eid stemte 56,2 prosent ja, og som kjent vart det ikkje samanslåing mellom desse to kommunane.

I Jølster vart resultatet for ja 51,4 prosent, til samanslåing med Førde, Gaular og Naustdal. Og vår eigen folkeavstemming med Vågsøy pluss Selje og Vanylven enda med at 56 prosent stemte ja, men utfallet vart til slutt ikkje positivt. Og eg kunne forsett med andre døme som viser at også folket er tvil og i aller høgst grad delt på midten.

Så det er nok slik at det fordeler seg ganske så jamt mellom dei som er i mot og dei som er for kommunesamanslåing og kanskje til spørsmålet om endring generelt? For er det ikkje slik at vi som menneske har ein trong til å vere mot forandring. Og er det ikkje slik at det er 10 gonger vanskelegare å vere for noko enn å vere i mot dersom det medfører forandring?

Eg synes 1500 underskrifter er eit høgt tall, men eg tar det aller mest til uttrykk for at folket ønsker meir informasjon og meir kunnskap om kva ei samanslåing av Flora og Vågsøy vil bety. Eg vel å tru at det ikkje er alle på denne lista som er i mot Kinn.

Og eg synes det er rimeleg at vi kjem dei i møte på kravet om meir informasjon. Og at ei eventuell folkeavstemming i alle fall ikkje blir halden før nemnda og prosjektrådmannen har fått lagt fram ein meir konkret og detaljert plan for den nye kommunen. Det er viktig at alle får den informasjonen som er nødvendig for å kunne ta stilling til ja eller nei på ein best mogleg måte.

Men tilbake til spørsmålet om «folkeavstemming eller ei» så må eg få seie at eg fortsatt er veldig usikker på om det er riktig og eg føler meg ikkje heilt trygg på at det er det beste valet for innbyggjarane i Vågsøy.

Og eg tenkjer at det kviler eit stort ansvar på dei skuldrane som så tydeleg har krevd ei folkeavstemming og som har gått i front for dette. Eg er spent på kva plan dei har vidare for kommunen vår og i kva retning dei tenkjer at vi skal gå. For ein ting er eg i alle fall sikker på; vi treng ei kursendring og eg er positiv til kommunesamanslåing. Vi må tore å satse for å få betre utvikling, nye arbeidsplassar og folketalsvekst her på kysten, for i den siste ende er det i grunnen dette det handlar om.