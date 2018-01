Meninger

Dette innlegget er skrive av varaordførar i Vågsøy, Nils Myklebust (Sp):

Feilaktige påstandar på folkemøte på Raudeberg og i Florø

På folkemøtet på Raudeberg vart det av rådmann Leite sett fram ein påstand om at dei midlane som Vågsøy og Florø hadde fått måtte ein rekne med å betale tilbake om Kinn vart vedtatt oppløyst. Kva er dette for tull? Vi har fått desse midlane som følje av eit stortingsvedtak. Gjer Stortinget eit nytt vedtak som endrar på dette så må det vere soleklart at desse midlane som er brukt ikkje vert kravd tilbake.

Møtet som vart helde på Raudeberg gav ikkje ei balansert framstilling av saka, det har Terje Heggheim også innrømt over for fellesnemnda. Han sa også at den kritikken var rett.

Dette fortel meg at Terje Heggheim er ein ryddig person og det gjev oss grunnlag for tillit til han.

Når så Terje Heggheim heldt sin presentasjon til Florø sine innbyggjarar, så var ingen ting retta opp. Dette var ikkje bra for tilliten.

Kritikken som er reist går på at det ikkje vart fortalt om utgiftsidene med samanslåinga på kort og lenger sikt. Det var berre dei rosenraude sidene om kor mykje betre alt ville bli. Eg forventar at tal som viser heile bilde vert lagt fram.

Heggheim sa blant anna at det han la fram er tal som er vedtekne og at vi må halde oss til det.

Heilt rett, men kvifor brukar han då ikkje tala knytt til arbeidsgjevaravgifta på same måte? Det som er klart er at med dagens ordning, som er kjent, så vil Vågsøy si kommunale drift i Kinn få ei auke på 3,5 prosent, dette utgjer for dette område og den kommunale drifta 9,84 millionar kroner i 2016-tal.

Då vil dette gjelde kvart år, heile perioden, fram til 2040. I tillegg vil dette utgjere store summar for næringslivet.

Det var under eit innlegg frå Betty Hessevik angåande vallova at ho vart avbroten av rådmann Leite som gav ei uriktig opplysing. Leite sa at det ikkje var vedteke å endre vallova og viste til stryking og kumulering under kommune- og fylkestingsval.

Det verste er at eg er kjend med at Knut Ove Leite i ein mail til Kjell Heggen dagen etter skriv at dette var han klar over.

Fakta er at det har faktisk Stortinget gjort i sak 700/701 i 2017. Det som er uklart er om det vil gjelde frå kommunevalet i 2019, men ikkje om det er vedteke å endre denne lova.

Og då får Betty Hessevik sitt innlegg stor betydning for korleis representantane til Kinn kommunestyre i framtida vert valde, her slår den såkalla kjøtvekta inn for fullt.

Det vert vidare vist til at dette er noko næringslivet vil. Har dei ei form for dobbelstemme? Eg trudde at vi berre hadde ei stemme på kvar, men det betyr ikkje at ikkje næringslivet ikkje skal takast omsyn til, men det må være gjennom folket si stemme.

Så er det noko merkeleg. Det vert trekt fram kor fantastisk flott næringsliv vi har i Vågsøy, og det er heilt riktig, vi skal være stolte over både det næringslivet og deira tilsette har fått til. Dette gjeld også i Flora.

Men paradokset er at dette har dei fått til i Vågsøy kommune, då kan det ikkje være nødvendig å eksperimentere.

Det Vågsøy kommune heng vesentleg etter med er for næringslivet og innbyggjarane for øvrig er arealplanen. Dette har blitt tatt opp med rådmann Leite gjentekne gonger av alle politiske parti i Vågsøy. Dette er viktig, også for næringslivet.

Vi er sterke tilhengarar av eit samarbeid med Flora, ja, ikkje berre med Flora, men også dei andre kystkommunane. Dette treng kysten, men då må vi oppføre oss slik at dei faktisk vil vere med på eit slikt samarbeid, gjerne som eit regionråd på kysten. Vi har mange felles interesser.