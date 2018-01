Meninger

Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite har skrive dette lesarinnlegget:

Grunner til å vere mot Kinn kommune?

Geir Ove Refvik har eit innlegg der han gjer greie for kvifor han er imot Kinn kommune.

Eg har behov for å kommentere to forhold i innlegget. Han tek opp att det som stadig vert hevda frå Svelgen-miljøet at saka ikkje er utgreidd før vedtak. Det er sjølvsagt ikkje rett. Det var stillt krav frå Kommunaldepartementet om korleis desse sakene skulle handsamast. Dette er etterlevd til punkt og prikke. Det har frå starten vore arbeidd med to alternativ eit basert mot Nordfjord og eit alternativ på kysten. Dette med utgangspunkt i samrøystes kommunestyrevedtak.

Det andre er henvisning til eit stortingsvedtak om at ingen kommune skal straffast for å stå utanfor kommunereforma. Dette hjelp lite når det same Stortinget har vedteke eit inntektssystem som gjer nett det. Inntektssystemet vart rett nok betra noko gjennom handsaminga av regjeringa sitt opphavelege framlegg, men hindrar ikkje at Vågsøy gjennom åleinegang taper store inntekter.

Det å slå seg saman gjer at Vågsøy får behalde deler av det ein elles tapte. Det gjeld alt frå 2017, og alle parti i Vågsøy tok auka inntekt for 2018 4.349.000 kroner inn i sine budsjettframlegg.

Samstundes er det ikkje løyvd ekstra midler til kommunereforma og inntektssystemet medfører ei omfordeling mellom dei som er med, og dei som vel å stå åleine. Dette har resultert i at fleire kommuner no i desember vedtok å ta opp att prosessar som dei tidlegare har meldt seg av.