Torstein Hagen fra Kvalheim er fyrste vara for Vågsøy Venstre i kommunestyret. Han har skrive dette lesarinnleget:

Vågsøy i Kinn. Vidare kommentarar.

Eg har vore bortreist sidan torsdag og har nettopp fått med meg at det kokar i kommentarfelta, og at eg både har skuffa og erta på meg nokså mange lesarar. For ordens skuld, eg er ikkje Facebook. Eg kjem ikkje til å kommenterer anna enn punkta som omhandlar folkemøtet i Selje og aksjonen om folkerøysting, når det gjeld det som er retta mot Oldeide. Det som er kommentert på min person, til dømes haldningar til det eine og det andre som lesarar meiner dei kan lese ut av innlegget mitt, og som eg måtte ha eller ikkje ha, er uvesentleg og interesserer neppe nokon. Det er politikken som engasjerer meg, og som det er viktig å fokusere på.

Det å spissformulere seg, kan hjelpe til å klare å bryte igjennom noko av all støyen i informasjonsbiletet. Eg visste at det var mykje sprengstoff då eg gjekk ut. Eg var klar over at eg har vore skarp i tonen, så eg har heilt sikkert fått motbør som fortent. Det tar eg, og det toler eg. Så kjem eg nok til å skuffe dei som ventar seg meir sprengstoff.

Så til Oldeide. Eg syns sjølvsagt det var heilt ok at du var på folkemøtet. Men eg syns ikkje det å bruke ord som å bli slukt er velvalde ord for å beskrive korleis vågsøyværingane kom til å ville behandla Selje i ei eventuell samanslåing. Eg kjenner ingen vågsøyværing som vil sluke nokon. Du reagerer på ordbruken min, og kanskje med rette. Så då er vi kanskje skuls?

Folk i Vågsøy er, og har alltid vore positivt innstilt til godt naboskap med Selje. Og dette folkemøtet var i ein fase då ganske så mange i Vågsøy var positive til ei slik samanslåing. Kva som gjorde at dette stranda ,vil eg ikkje gje meg inn på her. Men eit signal var det vel i innlegget ditt?

Så til punktet om folkerøysting.

Så til punktet om folkerøysting.

Kan ein bruke som fast prinsipp, at når ein har gjennomført ei folkerøysting, så let ein resultatet vere bindande når kommunestyret avgjer saka? Eit eksempel: la oss tenkje oss at for eksempel bygda Holvik var så grunnleggande missfornøgd med dei kommunale avgjerder og tenester, at dei ville grensejusterast til for eksempel Bremanger. Det vert gjennom folkerøysting, med stort fleirtal for, som resultat. Kommunestyret må handsame saka. Korleis skulle det forholde seg til dette? Ville prinsippet nemnt over kunne brukast, eller måtte representantane teke andre omsyn. Sei så at kommunestyret fylgde folkeviljen, og saka gjekk vidare til fylkestinget og Stortinget som også gav grønt lys. Korleis ville kommunekartet blitt sjåande ut, dersom det vart opna opp for slikt?

Lesaren syns kanskje at eksempelet er både søkt og hypotetisk. Vel, ein treng ikkje reise lenger enn til Volda kommune for å finne mange likskapstrekk med eksempelet mitt. Bygda Bjørke høyrer til Ørsta, ligg omringa av Volda, der einast kommunikasjonsmuligheit er landevegen gjennom Volda kommune. Dette skjer no, og dette er utfordringa. Den demokratiske retten til å få grensejustere er altså ikkje rettferdig i tydinga - lik for alle -, berre dei som grensar opp mot ein annan kommune har denne fluktmuligheita.

Kva vil eg så med dette?

Nokre gonger er myndigheiter ganske harde i klypa, slik som med til dømes kommunen Leikanger i Sogn, innestengd mellom kommunane Sogndal og Balestrand. Som alle veit, vart avgjerda til Stortinget å tvinge kommunen Leikanger inn i den store sognekommunen, mot eit klart fleirtal mot, i folkerøystinga. Det var truleg så viktig å danne ei motvekt til den då sannsynlege store sunnfjordkommunen, at Stortinget brukte storslegga. Andre gongar er fylkestinget like harde i klypa. Slik er det også i kommunestyrer veit vi. I både Selje, Eid og Vågsøy har dette vore tilfelle. Ingen har hatt ryggdekning i folkerøysting eller innbyggjarundersøking. Folkets representantar har altså overstyrt folkeviljen, eller ikkje undersøkt kva folket vil. Folkets representantar må altså i nokre tilfelle bruke sin kunnskap og innsikt til å undersøkje, vurdere og vektlegge alle veentlege moment, og så konkludere.

Du opplever at eg framstiller deg som ein som ikkje set seg grundig nok inn i politiske saker. Eg ser at det kan forståast slik. Og eg hadde absolutt ikkje trengt å vore så skarp i tonen, det ser eg også, og det beklagar eg. Men dette er akkurat det motsette av det som var mitt poeng. Difor vil eg gje deg honnør for nettopp å ha vore ein så grundig og dyktig politikarar i så mange år, og stått i stormar som du har gjort. Dette meiner eg verkeleg. Og årsaka til frustrasjonen eg uttrykkjer, der eg brukar ordet å abdiserer, og å melde seg ut, håpar eg eg får fram i argumentasjonen min vidare. Vi må ikkje melde oss ut, ikkje det no, meiner eg. Etter mi meining er ei folkerøysting ueigna der vi er komne no. Og då treng vi at folk med kunnskapar og erfaring, skeptikarar som entusiastar er med å forme ei framtid saman.

I lys av avsnittet mitt om «harde klyper» meiner eg difor at prosessen fram mot kommunen Kinn, nok er langt forbi «point of no return». Og ingen, så vidt eg veit, har vel påliteleg informasjon om at det er mogleg å kunne reversere Kinn.

Då er eg redd ein skapar urealistiske forventningar hos innbyggjarane. Om resultatet av folkerøystinga skulle bli nei til Kinn, - kva så? For alle representantar frå Vågsøy, i felles styrer og utval, ville det bli ei heilt umogleg oppgåve å fortsetje arbeidet sitt med å førebu Kinn, samstundes som dei har fått forhåpningar om at dette vil bli stoppa. Og minst like håplaust vil det verte for Flora sine representantar. Hugs at dette enorme arbeidet har Stortinget pålagt regjeringa å sørge for blir gjennomført innan 1. januar 2020. Vi har neppe meir enn tida og vegen. Om resultatet skulle bli ja, kva så? Er ikkje ei meiningsmåling mykje betre eigna for å måle stemninga? Då kan ein jo følgje utviklinga etter som innbyggjarane får meir og meir informasjon, og det kan kanskje vere interessant for nokon.

Underskriftsaksjonen bed i punkt ein om meir informasjon. Der har ein nettopp starta. Noko er kome, og mykje meir vil komme framover. At saka om folkerøysting kjem opp så tidleg, etter at aksjonen bed om meir informasjon, trur eg øydelegg moglegheita Terje Heggheim og hans stab har for nettopp å kunne gje nok informasjon. Til dømes dette siste, om at det vert lagt opp til planavdeling både i Måløy og Flora. Det trur eg er veldig fornuftig og rett tenkt, og bør i iallfall kunne gje noko tryggleik for dei som fryktar at alt skal hamne i Florø.

Ei eventuell folkerøysting vil ikkje kunne gjennomførast på lovleg vis, før tidlegast om mange (seks?) månader. Då er det vel endå meir urealistisk? Kva skal då skje med samanslåingsprosessen mens ein ventar? Hugs at det er pålagde oppgåver.

«If you can’t beat them, join them». Her vil eg først gje ros til Rolv Domstein i Høgre. Det var vel han som fekk med punktet om delt kommunesenter. Så vidt eg forstår er Domstein skeptisk til Kinn-prosjektet. Likevel kjem han med dette konstruktive innspelet som fekk avgjerande betyding. Punktet om delt kommunesenter, meiner eg er genialt for begge kommunane. Kombinasjonen av nokre faste strukturar og stort nok handlingsrom for rådmannen, til fornuftig og rasjonell organisering, trur eg er eit solid fundament å tufte Kinn kommune på.

Så, dersom vi tek innover oss at toget har gått, når det gjeld moglegheit for reversering, kan Kinn kommune bli godt prosjekt. Den er vedteken oppretta, og den blir så vellukka som vi saman klarer å gjere den til. Vi har kvarandre, og det er alt vi har. At mange er skeptiske og nokre veldig skeptiske, skal vi ha stor respekt for. Skal vi lukkast må vi gå i same retninga. Så vil eg ta med at Flora og Vågsøy har mange gode føresetnader for å lukkast. Kommunane er gjensidig avhengige av kvarandre. Dei har mange like utfordringar, og det er eit godt utgangspunkt.

Eg kjem ikkje til å kommenterer vidare argument eller spørsmål knytt til det eg skriv. Eg er uviktig. Saka er viktig. Lesarar vil vere einige eller ueinige. Så må diskusjonen gå.

Når det gjeld avsnitta om tannklinikk i Måløy, møtet i Fosnavågen og grensejusteringa i det første innlegget mitt, vil eg dokumentere dei punkt for punkt, dersom ikkje dette kjem ut i media på anna vis. Dette kjem i så fall som eige lesarinnlegg. Så kan lesarane sjølve avgjere om det er oppspinn, tatt ut av lufta, konspiratorisk osv slik det vert karakterisert av ordførarane Osdal og Bjørlo, i deira svar til meg. Sjølvsagt vert ikkje naboen fienden, i alle fall ikkje frå mi side. Naboskapet toler nok godt at det blir lufta ut litt.