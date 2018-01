Meninger

Torstein Hagen fra Kvalheim er fyrste vara for Vågsøy Venstre i kommunestyret. Han har skrive dette lesarinnleget:

Rekord i overkøyring av folkevilje

Eit historisk eksempel, rett nok frå Sverige. Dette er henta frå Wikipedia:

Allerede i 1955 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemning om innføring av høyrekjøring, og 82,9 % av befolkningen i Sverige stemte da imot innføringen.

Sveriges riksdag fattet likevel den 10. mai 1963 beslutningen om å innføre høyrekjøring. Startpunktet ble satt til 3. september 1967, klokka 5.00 om morgenen, og man startet forberedelsene. Det første som ble gjennomført, var trykking av rikt og utførlig informasjonsmateriale som ble fordelt til alle innbyggere.

Ettersom det ennå fantes veldig liten trafikk over grensene mellom nabostatene, var det nesten betydningsløst på hvilken side på veien man beveget seg. Også i den svensk-norske unionen fra 1814 hadde Norge høyrekjøring (stadfestet i vegloven av 1824), mens Sverige hadde venstrekjøring. På 1900-tallet økte imidlertid mobiliteten, tallet på biler steg og samtidig opplevde man mer trafikk over grensene til nabolandene, områder hvor man hadde høyrekjøring. Også derfra reiste det folk inn i Sverige og det inntraff bilulykker, ettersom de besøkende ikke var vant til venstrekjøring.

Dette, over 60 år gamle eksempelet illustrerer på ein enkel måte at folkeviljen nokre gonger har måtte vike, 82,9 prosent er ganske heftig (rekord?). Og spørsmålet var då som no: Må det som alltid har fungert så godt, endrast? Kan vi ikkje berre få lov til å fortsetje å ha det slik? Riksdagen såg seg nøydde til å ta andre omsyn, etter som utviklinga viste nye utfordringar. Motstanden mot venstrekøyring avtok naturlegvis etter kvart, og i dag er det vel ingen som vil tilbake.

Då kommunestyret i Vågsøy handsama saka om samanslåing med Flora, var risikoen stor for at Vågsøy kommune ville bli tvinga saman med andre. Dette såg politikarar, og i staden for å bli plassert saman med nokon, utan noko form for avtale, valde fleirtalet å ta styringa sjølve, og fekk, etter mange sitt syn, ein veldig god avtale med Flora.