- Eit ualminneleg dårleg forslag!

Meninger

Vågsøy Ap v/Frode Kupen vil no lage ein offisiell informasjonsportal som skal gje svar på spørsmåla folk har fram mot folkerøystinga. Den skal, av alle ting, leggast som ein underportal under den offisielle nettsida til Kinn kommune! Det blir som om Europabevegelsen (Ja til EU sin organisasjon) under EU-kampen skulle drive ein ”nøytral” opplysningsportal. Og så skal til alt overmål også Florøværingane være velkomne til å delta på same kanalen.

Den må vere meir enn lovleg naiv som ikkje forstår kva slagside dette har. Ikkje rart at Ola Teigen syns dette er ein kjempeidè!

Vågsøy sitt NEI eller JA til Kinn er ei sak for Vågsøy si befolkning. Punktum. Alle andre må sjølsagt ha kva meining dei vil om spørsmålet. Men organiseringa av opplysningsarbeidet må Vågsøy sjølv ta. Og der må begge sider i debatten få like vilkår og muligheiter til å legge fram sitt syn.

Dersom JA-sida vil bruke Fellesnemnda eller Flora-politikarar som sine ekspertar og talsfolk må dei gjerne det. Men dei vil aldri kunne bli oppfatta som nøytrale. Og endå mindre vil folk som allereie er tilsette i den nye Kinn kommune bli oppfatta som nøytrale. Sjølsagt er dei ikkje det. Dei er jo ”kjøpt og betalt” (les: tilsett) for å fortelje kor flott og fantastisk Kinn blir. For dei er det ikkje tema eingong OM Kinn skal bli ein realitet, berre korleis.

Vågsøy kommune har gjort vedtak om at kommunen skal imøtekomme folkets behov for informasjon om Kinn i forkant av folkerøystinga. Då må også kommunen planlegge korleis dette skal gjerast. Slik Raudt ser det er det mest fornuftige at ein planlegg (minst) eitt stort folkemøte i Samfunnshallen der begge sider får lik sjanse til å legge fram sitt syn og der det blir paneldebatt og anledning til spørsmål og innlegg frå folket. Formannskapet og Kommunestyret må snarast planlegge og gjere eigne vedtak om gjennomføringa av både opplysningsarbeidet og sjølve folkerøystinga. Det kjem sikkert gode og fornuftige innspel i dei rundene.

Fellenemnda derimot, bør styre med sitt som er å arbeide vidare med alle dei mange prosessar og saker som må vere på plass dersom Vågsøy si befolkning mot formodning skulle finne på å seie ja i folkerøystinga den 11. juni.