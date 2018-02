Reagerer på uttalelser fra Flora-ordføraren

Meninger

Kommunestyrerepresentant Einar O. Midtbø (TVL) har skrevet dette leserinnlegget:

Uttalelser fra Flora-ordføraren

Ola Teigen går ut i intervju med FJT tirsdag og ytrer seg i klare ordelag om folkeavstemning i Vågsøy som i siste kommunestyremøte var vedtatt med veldig klart flertall.

Ordfører Ola Teigen ønsker nå at vi i Vågsøy vurderer dette på nytt.

Jeg er nå ganske lei av Flora-ordføreren legger seg opp i Vågsøy sin politikk og demokratiske prosesser.

Trodde virkelig at Ola Teigen som er ordfører av Flora kommune med sine 12.000 innbyggere hadde nok å stå i med i sin egen kommune.

Naturligvis har mange merket seg at Ola og Kristin er så enige at de gjerne kan spise av samme tallerken - dette etter ordbruk fra Kristin Maurstad selv.

For å holde meg til samme type ordbruk synes jeg virkelig at disse to ordførerne bør velge hver sin tallerken, og velge meny på en slik måte at de holder seg til det som er bestemt av de to respektive kommunestyrene - og samtidig viser respekt for innbyggerne og andre politikere.

Jeg mener fra mitt ståsted at Ola Teigen er uryddig, og ikke lar Vågsøy få styre sine demokratiske prosesser i fred uten påvirkning fra Flora.

Vil minne om at Kinn ikke er en realitet før i 2020, og da er det høyst usikkert hvem man «spiser» sammen med ved bordet.

Det som Ola Teigen her holder på med er ingen god start for en fremtidig Kinn kommune.

Kristin Maurstad bør også forholde seg lojalt til kommunestyrets vedtak og være en samlende ordfører både i kommunestyresalen og i kommunen ellers.