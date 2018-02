– Eg trur det vert vanskeleg å finne investorar, men eg håper eg tar feil

Meninger

Lesarinnlegget er skrive av Bjarne Krakereid frå Selje.

Selje Hotel

Viser til vedtak i Selje kommunestyre om at kommunen tar alle kostnader om opprydding på hotelltomta. Dette kan i første omgang sjå ut som eit godt vedtak, gjort i beste meining. Men dersom det er slik at heile hotellet skal rivast, då skurrar det for meg.

Einaste grunn for å rive heile hotellet, må vere at ein ny hotellinvestor som vil tenke heilt nytt krev det. Dersom ein ikkje har konkrete investorar på dette tidspunkt, må det vere tilstrekkeleg å rydde tomta for farleg avfall, deretter å sikre eksisterande bygningsmasse, som med rehabilitering/oppussing kan gjenbrukast.

Grunnen til at eg meiner dette er at dersom ein riv heile bygget, har ikkje nye investorar noko val, og då står ein med ei tomt som skal seljast til framtidige hotellinvestorar til ein alt for høg pris. Dersom ein skal ha igjen for alle kostnader for dette arbeidet, vert truleg tomtepris 6 til 8 mill. kr. Då trur eg det vert vanskeleg å finne investorar, men eg håper eg tar feil. Dersom mine antydingar er rette, trur eg vegen er kort til omregulering av tomta til bustadføremål, og seld til, høgstbydande.

For å sikre at dette ikkje må skje, må kommunen berre rydde det som er nødvendig, sikre eksisterande bygningsmasse, og overlate til nye investorar å ta avgjerda om gjenbruk av delar av hotellet. Eg trur at dersom ein gjer det på ein slik måte, vil det vere moglegheit for eit nytt hotell på tomta i nær framtid.