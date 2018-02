Meninger

Dette innlegget er skrevet av Jan A. Lem fra Måløy og stod på trykk i Fjordenes Tidende 13. februar.

Folkeavstemning

Nødseth og ordføreren i Flora har vanskelig med å forstå hvorfor Høyre gikk inn for folkeavstemning om Kinn kommune.

Det er et faktum at innbyggerne i Vågsøy er delt i spørsmålet om den nye storkommunen. Frontene har vært sterke, og tonen i debatten har til dels vært utrivelig.

Prosessen har vært uryddig. Den har gått for fort. Folket har ikke blitt hørt, heter det. Det kan jeg være enig i.

Jeg innrømmer at Kinn ikke var mitt førstevalg, men nå er det toget gått, og jeg innser at Kinn er det eneste realistiske alternativet.

Det har vært flertall i begge kommunestyrene for sammenslutningen. Stortinget har sagt at det blir ingen reversering av prosessen. Det er fastslått at midlene som er bevilget og brukt til gjennomføringsprosessen i så fall må betales tilbake.

La oss ha folkeavstemningen. Det kan hjelpe til med å få ro om saken. Jeg tror at når vi alle har fått vurdert saken grundig og vurdert Vågsøys stilling nå og i en fremtid, vil vi få flertall for Kinn – en stor og fremtidsrettet kystkommune.

Den kan løfte frem vår del av Sogn og Fjordane.