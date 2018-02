Meninger

Dette innlegget er skrevet av Finn Eikrem fra Svelgen og stod på trykk i Fjordenes Tidende 13. februar.

Kinn kommune og Arbeiderpartiet

Da ble det slik at Vågsøy Arbeiderparti nekter innbyggerne å avholde folkeavstemning. Med en selvpålagt feighet sender de avgjørelsen over til partiet Høyre. En liten gruppe i kommunestyret setter seg over innbyggernes ønske om et demokratisk valg.

Det er ikke rart at Arbeiderpartiet nasjonalt faller som en stein på meningsmålingene, selv om dette kan ha flere årsaker. Også på lokalplanet ser man tydelig en manglende politisk interesse for «kvardagsmenneske».

Da Senterpartiet fremmet forslag om frivillighet i kommunesammenslåing på Stortinget, fikk de støtte av Høyre, men ikke fra Arbeiderpartiet. Det var Sanners Høyre som ga grønt lys for frivillighetslinjen.

Da det ble kraftig motstand over hele landet mot sammenslåing, måtte Sanner Høyre søke samarbeid med Frp-Venstre.

De ble da enige om «gulrotprinsippet». De som frivillig slo seg sammen skulle få økonomisk starthjelp og øverføringer. De som ikke ønsket dette skulle trues til å slå seg sammen ved reduserte overføringer fra staten.

Et nytt inntektssystem ble innført som har til hensikt å ta penger fra de små kommunene, til fordel for de større kommunene. Helt siden Kinn kommune ble lansert, har Arbeiderpartiet lokalt vært dem som har stått fremst til å fortelle i media hvor fortreffelig en sammenslåing vil være for innbyggerne i Vågsøy. De forteller ikke at «et kraftsenter på kysten» vil etter en sentralisering til Florø, trenge pengene og ressursene fra Vågsøy, til dette.

Da det nå ser ut som om at folkeavstemningen ligger hos Høyre og Frp, kan det være riktig å peke på at Høyre alltid har hatt frivillighetslinjen høyt i sitt partiprogram. Frp har alltid vært motstander av store prangende byggverk både i byer og i kommuner. Frp har også en verdig alderdom for folk i sitt program. Snart vil eldrebølgen skylle innover Florø, allerede i dag ser man i media at eldresenteret i Florø på grunn av manglende stillinger ikke kan gi de eldre den omsorg de ha krav på.

I kjølvannet etter en eventuell sammenslåing til Kinn, ligger en del vrakgods for eksempel oppsigelse av ansatte – mangel av innsparingsmuligheter i dagens etablerte ordninger i kommunene. Tjenester kan bli lagt under privatisering, der de få skal gjøre det som tidligere kommuneansatte har utført. Dette kan også resultere i at Vågsøy kan få mindre penger til for eksempel teknisk etat og til vei, vann, kloakk og vedlikehold av bygg, fordi Florø trenger mest på grunn av flere innbyggere.

At Vågsøy Arbeiderparti hele tiden har nektet folkeavstemning og iherdig har arbeidet for sentralisering til Florø, er ikke en handling og Ap-politikk de er innvalgt i kommunestyret på.