Meninger

Finn Eikrem fra Svelgen har skrevet dette leserinnlegget:

Kinn og folkeavstemningen i juni

En politiker fra Vågsøy kommunestyre fra tverrpolitisk liste tar i Fjordenes Tidende 8. februar i år et oppgjør med den praksis som Teigen-Maurstad har brukt for å innføre Vågsøy i Kinn – blant annet ved at innbyggerne ikke skulle få en folkeavstemning. Kommunestyret valgte med stort flertall senere å avholde folkeavstemning i løpet av juni. I 210 kommuner som gjennomførte folkeavstemning, sa innbyggerne i 145 kommuner nei til sammenslåing. 67 prosent av kommunepolitikerne var misfornøyde med regjeringens innføring av kommunereformen.

Dette viser at det er stor motstand mot kommunesammenslåing over hele landet. Den økonomiske utredningen som ble utført om kommunereformen viste også at det var lite å hente ved å slå seg sammen. Av dette ser man at folk vil det ikke, kommuner vil det ikke og Stortinget i dag vil det ikke.

Det skal være frivillighet som gjelder når det er snakk om kommunesammenslåing. 1. september 2017 fikk Stortinget en ny sammensetning ved at Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk flertall, som igjen betyr at de kan overprøve saker som kommer inn til Høyre-regjeringen.

Florø-politiker Jacob Nødseth feilinformerer når han i et leserinnlegg i Firdaposten 8. februar sier at Kinn kommune allerede er avgjort i Høyre-regjeringen og at folkeavstemning er meningsløst og «et slag i løse luften». Dette er feil. Han er nå blitt stresset og nervøs for at folkeavstemningen i juni skal vise nei til Kinn.

Senterpartiet, som innførte frivillighet i kommunesammenslåing i Stortinget, har sagt ved sin kommunalpolitiske talsperson at dersom de får et resultat av folkeavstemningen som viser nei til Kinn, skal de løfte denne inn i regjeringen og få den avgjort. Det er altså fullt mulig å reversere Kinn kommune. Det er nå svært viktig at alle de som skrev under på underskriftskampanjen, og gikk i fakkeltog, må beholde sin mening om Kinn kommune og møte opp ved folkeavstemningen i juni.

Ordfører Maurstad sier i en uttalelse til media for en stund siden «at jeg undrer meg på hva de skal med folkeavstemning i juni». Når 145 kommuner har forstått at det å avholde kommuneavstemning er en demokratisk ordning som landet har hatt i lang tid, ser man at Maurstad ikke vektlegger dette. Høyres Hagen sier at det er uklart om det er rom for å gjøre om stortingsvedtaket. Man snakker altså over gamle avtaler om sammenslåing som tilhørte Sanner og hans kommunereform.

I dag er det et nytt flertall på Stortinget som kom 1. september 2017. Senterpartiet og Slagsvold i Stortinget har sagt at han skal stoppe alle sammenslåinger som ikke er tatt ut ifra frivillighet. Senterpartiet i Stortinget kan altså være garantist for at et nei til sammenslåing ved kommuneavstemning blir avklart. Det politiske trykket man opplever fra Florø-politikerne over å få hånd om Vågsøy, er også blitt lagt merke til utenfor kommunegrensene.

Teigen og Maurstads kjør om sammenslåing til Kinn er som om «vil du ikke inn, så skal du inn». Deres kamp for at små kommuner skal gi penger til fordel for større kommuner. At utarming av Vågsøys ressurser og opparbeide goder fra tidligere er ikke med i deres spill om Kinn.

Makt og kapital ligger fortsatt i Florø, de ønsker mer penger til sine dyre fremtidige prosjekter som innbyggerne i Vågsøy skal betale for. Teigen og Maurstad og andre «ja-til-Kinn-folk» vil nok bruke media fra nå og til folkeavstemningen i juni til å fortelle innbyggerne hvor meningsløst og håpløst det er og ikke stemme ja til Kinn.

Blir folkeavstemningen et nei til Kinn, kan Stortinget ved Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti avgjøre dette. Dette er demokrati. Vågsøy kommunestyre har med stort flertall åpnet for folkeavstemning i juni, dette er bra og vil være god handling av alle politikere i Vågsøy. En underskriftskampanje og fakkeltog viser at innbyggerne i Vågsøy ønsker at demokratiet skal fungere. De har nå fått denne muligheten, de må nå vise dette ved folkeavstemningen i juni.