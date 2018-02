Inviterer til kurs om mat og helse

Meninger

Siren Langeland fra Kalvåg har skrevet dette leserinnlegget:

Jeg er veldig opptatt av mat og helse som gir riktig balanse i kroppen og toppen. Som yrke er jeg jo autorisert regnskapsfører, kanskje er det derfor jeg ønsker balanse på alle områder.

Økonomi har alltid vært interessant for meg. Derfor har jeg også startet som grunder innen ny måte å lære andre til å gjøre eget regnskap. Innovasjon innen regnskap.

Da jeg kom i kontakt med Mette-Marit Nordby var det som at mange biter falt på plass. Ei spennende dame som har mye kunnskap. Jeg skjønte ganske raskt at dette er riktig vei.

Og hun har allerede vært etterspurt for å holde innlegg på flere arenaer. Hun har vært på mange temakvelder hos firma, kostreform i Bergen og intervjuet i bladet Allers nylig

Vi fikk et samarbeid og nå har vi satt i gang et kurs der kursdeltakere skal få helhetlig helsekunnskap. I vakre Kalvåg på Knutholmen og hos Carola S. Vestby på Carolas Buaspa. Kurset blir 2.-.3 mars. Kursdeltakere får mye læring innen mat og helseendring som også dreiser seg om tankemønster. Vi skal kose oss på Knutholmen. Og på fredag etter kurset får vi tilgang til solrommet hos Carolas Buaspa. På kurset får vi servert sunn ren lokal mat både fredagen og lørdagen. Det kommer til å bli en drøm av en opplevelse. Det blir mulighet for deltakere å ta gentester og håranalyse om de ønsker det.

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Siren Langeland (Helsedråper), Carola Vestby (Carolas Buaspa) og Mette-Marit Nordby (Din mat og helse)

Vi har fått en god del påmelding på kurset allerede, men der er fortsatt ledig plass for flere for Knutholmen kan romme ganske mange heldigvis.

Dette skriver Mette-Marit Nordby:

For 22 år siden var jeg veldig syk. Med ME og mange autoimmune symptomer som allergier, reumatisme, astma, migrene, magesmerter og kvalme. Jeg ble fortalt at jeg måtte regne med å bli verre for hvert år som gikk. De første årene skjedde nettopp det. Jeg var funksjonshemmet og hadde null energi. Sofaen var stedet jeg tilbragte alle døgnets timer. Med tre små barn i huset fungerte det dårlig, og jeg hatet det. Min store utfordring var at jeg ble sykere av medisiner, så jeg måtte finne andre løsninger på mine smerter og plager. De veiledende kostholdsrådene ble jeg også sykere av. Etter mange års prøving og feiling, begynte jeg endelig å bli bedre. Med å bruke mat, livsstil og tankemønstre som målretta verktøy, klarte jeg endelig etter 22 år å bli frisk. På veien fant jeg ikke bare smertelindring, men jeg fikk også tilbake min energi. Energi er for meg, det samme som gleden over livet. Å dele mine erfaringer med andre er det jeg brenner for å elske å gjøre.