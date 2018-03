Meninger

Ole Stenbakk har skrive dette lesarinnlegget:

Rådmannen i Flora holdt oss for narr i over seks månader

For vel seks måneder siden besluttet Flora kommune og Statens Veivesen å legge om hoved innfartsveien inn til Florø sentrum. Den nye innfartsåren skal i fremtiden gå på sørsiden av Firdaposten og rett ut Markegata. Denne omleggingen vil få store ringvirkninger på en rekke eiendommen. Ikke nødvendigvis bare negative, vi ser alle at stat og kommune gjør skikkelige arbeider når de først setter i gang. De blant annet lydisolerer, støyskjermer osv. Et eksempel er veien fra sentrum til flyplassen. Problemet er, når vil dette skje? Eiendommen jeg skal omtale i dette stykket er Markegata 64A som kom i en helt spesiell situasjon grunnet denne omleggingen.

For ca. et år siden bestemte min sønn å avslutte sin yrkes karriere i Flora kommune, og begynne på en dyr omskolering til et annet yrke. Han og hans kone besluttet å selge huset i Markegata for blant annet å finansiere utdannelsen og bosette seg et annet sted i landet. Alt ble klargjort for salg, huset tømt og de flyttet fra Florø. Eigendomsmekling Sogn og Fjordane var klar til å starte salg eiendommen. Samme uka som dette skulle skje avgjorde kommunens politikere å velge Markegata som ny hoved innfartsvei. Siden både min sønn og kona har flyttet fra Florø var det vanskelig for dem å få noe gjort. Jeg tilbød meg da å hjelpe dem i den vanskelige situasjonen de var komt i.

Det første jeg gjorde var å ringe en lokal advokat. Rådet advokaten ga meg var, ta en prat med rådmann Terje Heggheim. Han har fullmakt til å kjøpe eiendommer opp til fem millioner kroner uten at det må politisk behandles. Jeg gikk omgående på kontoret til rådmannen, og fortalte historien og den vanskelige situasjonen vedtaket i kommunen hadde påført min sønn og kona. Rådmann Terje Heggheim viste stor forståelse, og empati. Han sa at situasjonen deres var helt spesiell, så her ville han gjøre hva han kunne for å hjelpe.

Jeg formidlet dette positive møte videre til eierne, min sønn og kona. Det var nesten for godt til å være sant. Jeg foreslo at min sønn kom hjem, og var med på et nytt møte med rådmannen. Den 31. august hadde vi alle tre et møte. Rådmannen hadde jo da fått tenkt gjennom saken, og han fortalte i klartekst hvordan overdragelsen til kommunen skulle foregå. Kommuneadvokaten skulle ta hand om alle papirer. Prisen skulle fastsettes ved at vi brukte vår takst, og kommunen hadde sin takstmann. Så forhandler man ut fra det. Rådmannen sa også på møte at det kom til å bli lagt til en rund sum som kompensasjon for det man taper ved ikke å gå ut på det åpne marked, med budrunder osv. Min sønn lurte på hvor lang tid rådmannen beregnet før alt var på plass? Min sønn håpet alt var ferdig i 2017. Det vil ikke ta så lang tid sa rådmannen, han anslo tre måneder for nok tid. Han presiserte at han skulle gi eiendomsavdelingen beskjed om å opprioritere denne saken. Han skulle blant annet ha møte med dem innen to uker. Rådmannen reiste seg, tok oss i handa, og avsluttet møte med å si at «Vi må ikke komme i en Lindheimsvei 2 her i Markegata!». Samme dag ble det sendt møtereferat fra møte som bekrefter alt det jeg her har sagt.

Vel, ukene gikk, måneder gikk, og vi begynte å purre, både muntlig og skriftlig. Etter ca. tre måneder den 21. november 2017 fikk vi greie på at papirene enda ikke var sendt fra rådmannen til kommunens eiendomsavdeling! Den 5. januar 2018 kom det mail fra kommunens eiendomskontor ved Vidar Vårdal at kommunen ikke hadde behov for flere boliger. Etter vel 20 henvendelser/purringer både fra oss og advokaten vår kom det endelig et livstegn fra rådmannen den 23. februar 2018. Han skriver at han hadde vist interesse for eiendommen i den tru at kommunen hadde et reelt behov, noe som viste seg ikke å være tilfelle. I det jeg skal ta omsyn til kommunen sine interesser blir derfor ei vurdering av dette avgjørende. At jeg var positiv innebærer ikke, slik jeg ser det, en plikt til å kjøpe eiendommen. Rådmann Terje Heggheim avslutter med å si, Jeg vil selvsagt beklage den forventningen min tidligere interesse har skapt. Dette med behov var ikke nevnt med et ord på møte med skriftlig referat den 31. august 2017.

Så mye er altså rådmann Terje Heggheim i Flora kommune å stole på. Du kan trøste deg med at om du fra første mars blir prosjekt rådmann i storkommunen Kinn, skal denne saken følge deg til du vedstår deg dine lovnader den 31.august 2017. Uærlighet og å holde folk for narr skal ikke lønne seg, selv for en prosjektrådmann i en ny storkommune.