Meninger

Terje Heggheim rådmann i Flora kommune har skriv dette lesarinnlegget som et svar til dette lesarinnlegget fra Ole Stenbakk:

Svar til Stenbakk sitt lesarinnlegg

Dette er ei kjedeleg sak. Saka er kjedeleg fordi eg på ingen måte kan gå bort ifrå at eg har skapt forventningar og forhåpningar om at kommunen, etter vedtaket i bystyret om framføring av Markegata, skulle kjøpe desse eigedomane. Tidslinja og framstillinga slik Ole Stenbakk skriv i lesarinnlegget er sant. Dette er ei sak der rådmannen har fullmakt til å kjøpe eigedom, men kor vi likevel kan møte juridiske utfordringar. Det er slik at når det offentlege skal lage infrastruktur, i dette tilfellet Statens Vegvesen, så er det Statens vegvesenet som til sjuande og sist må foreta ervervet. Det er likevel ingenting i vegen for at kommunen, etter å ha gjort eit vedtak, kan gjennomføre et erverv for seinare å selje eigedomen vidare til utbyggar; Statens vegvesen. I denne saka har eg heilt klart, på kommunen sine vegner, gitt Stenbakk forventningar om at kommunen skal kjøpe den omtalte eigedomen. Ut frå det, og med bakgrunn i at det ikkje føreligg retningslinjer eller andre politiske føringar som kjem i konflikt med rådmannen sine fullmakter, har eg i dag bede bygg- og eigedomsavdelinga i kommunen om å kalle inn Stenbakk til forhandlingar om kjøp av eigedomen. Blir vi einige om pris i desse forhandlingane, er rådmannen innstilt på å kjøpe eigedomen. Dette gjer eg fordi eg innrømmer at eg har gjeve Stenbakk forventingar og forhåpningar om at kommunen skal kjøpe eigedomen, og det er berre på grunn av kommunen sitt behov for bustadar til ulike formål, at eg nyttar fullmakta på denne måten. Eg vil igjen beklage at eg bidrog til at denne saka kom skeivt ut, men vi testar no behandlingsinstituttet og ser om vi som partar kan komme fram til semje.